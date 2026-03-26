Este es el signo más propenso a ser infiel, según la astrología.

Si bien el horóscopo no define la personalidad de las personas, habla de tendencias. En este sentido, astrólogos coinciden en que hay un signo que tiene tendencias a ser el más infiel del zodíaco. Esto no quiere decir que en efecto lo sea, sino que sus instintos pueden verse arraigados a esta conducta. A continuación revelamos cuál es.

Cuál es el signo más infiel del zodíaco

En la astrología no existe un signo objetivamente “más infiel”, ya que la fidelidad está atravesada por decisiones personales, valores y experiencias de vida. Sin embargo, dentro de la astrología, a Géminis se le suele adjudicar una tendencia a la curiosidad constante, al cambio y a la búsqueda de estímulos nuevos.

Hay signos del zodíaco que tienden a ser infieles.

Al estar regido por Mercurio, este signo se asocia con lo mental, lo comunicativo y lo inquieto, lo que puede traducirse en cierta dificultad para sostener rutinas o dinámicas que resulten monótonas. Desde esa mirada, esa necesidad de novedad es la que, en algunos casos, se interpreta como una mayor propensión a la infidelidad.

De todos modos, es importante remarcar que se trata de tendencias, y una persona de Géminis puede ser completamente fiel, del mismo modo que alguien de otro signo puede no serlo. La forma en que cada individuo construye sus vínculos termina siendo mucho más determinante que su signo solar.

Qué otros signos tienden a ser infieles

Además de Géminis, Sagitario tiende a ser infiel y es que tiene una fuerte necesidad de libertad. Es un signo que prioriza la exploración, la aventura y las experiencias, por lo que puede sentirse incómodo en relaciones que perciba como restrictivas o demasiado estructuradas.

Por otro lado, Acuario suele asociarse con una forma más desapegada de vivir las relaciones. Tiende a priorizar lo mental y lo individual, lo que puede generar distancia emocional o una manera poco convencional de entender el compromiso. En algunos casos, eso se traduce en vínculos más abiertos o menos tradicionales.

Por último, Aries tiende a ser un signo infiel, al ser impulsivo y regido por el deseo inmediato. Su energía intensa y búsqueda de emoción pueden llevarlo a actuar sin pensar demasiado en las consecuencias, especialmente si siente que la relación perdió intensidad. De todas maneras, ser infiel depende de cada quien y en tiempos modernos se sabe que las relaciones pueden adoptar varias formas, más allá del amor monogámico.