Dolor en la NBA: Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, falleció este martes a los 29 años.

Una triste noticia golpeó este martes a la NBA: Brandon Clarke, jugador del Memphis Grizzlies, murió a los 29 años. El alero, seleccionado en el Draft de 2019 y con varias temporadas jugando al básquet en la liga, falleció de manera sorpresiva por causas que aún no se hicieron públicas; su cuerpo fue encontrado por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles por la mañana (alrededor del mediodía en Argentina), luego de una llamada por una emergencia médica en su casa ubicada en el suburbio de San Fernando.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", expresó la franquicia de Tennessee en un comunicado difundido a través de redes sociales.

El comunicado de Adam Silver, comisionado de la NBA, tras la muerte de Brandon Clarke: "Devastados"

Adam Silver también se sumó a los mensajes de despedida tras el inesperado fallecimiento del pívot de 29 años: "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies".

El mensaje de la NBA tras el fallecimiento de Clarke: "Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies".

La trayectoria de Brandon Clarke en el básquet

La carrera universitaria de Clarke comenzó en San Jose State y terminó en Gonzaga durante la temporada 2018-19. En su único año con los “Zags”, promedió 16.9 puntos, integró el equipo Wooden All-America y ayudó al conjunto a alcanzar la final regional del torneo de la NCAA tras una campaña de 33 victorias.

En la NBA, Clarke fue elegido en la primera ronda del draft de 2019 por Oklahoma City Thunder, aunque dos semanas después fue traspasado a Memphis Grizzlies, franquicia en la que desarrolló toda su carrera profesional durante siete temporadas. En los primeros años en Memphis se consolidó principalmente como un importante jugador de rotación desde el banco y, en octubre de 2022, acordó una extensión de contrato por cuatro años y 52 millones de dólares con la organización. Sin embargo, en marzo de 2023 sufrió una rotura del tendón de Aquiles que terminó anticipadamente con su temporada. Durante la campaña siguiente apenas pudo disputar seis encuentros.

Luego de haber participado en 64 partidos durante la temporada 2024-25, Clarke solamente jugó dos encuentros en la presente campaña debido a problemas físicos relacionados con lesiones en la pantorrilla y la rodilla.

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