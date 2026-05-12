Marcha Federal Universitaria en Córdoba: cuándo, dónde es y a qué hora empieza

La Marcha Federal Universitaria también se realizará este martes 12 de mayo en Córdoba. La convocatoria comenzó a las 15 hs y tiene su epicentro en el Patio Olmos. La comunidad universitaria se moviliza contra el ajuste del presidente Javier Milei a las universidades públicas y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A qué hora empieza la Marcha Federal Universitaria en Córdoba: los detalles del acto central

En concreto, las concentraciones previas a la movilización comenzaron a las 14 hs, donde estudiantes, docentes, no docentes y miembros de la comunidad universitaria de distintas facultades formaron columnas para empezar a trasladarse al punto de encuentro.

La concentración comenzó a las 15 hs en el Monumento a la Reforma (Bulevar de la Reforma y Av. Los Nogales) y recién a las 17.30 hs se realizará el acto central, con la lectura de un documento unificado de las casas de altos estudios, en las inmediaciones del Patio Olmos (Av. Hipólito Yrigoyen entre Montevideo y Bulevar San Juan).

La Marcha Federal Universitaria en Córdoba tendrá su acto central a las 17.30

La movilización de la comunidad universitaria forma parte de las protestas que se llevan adelante este martes en todo el país por universidades nacionales, gremios docentes y centros de estudiantes para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en contra del ajuste del gobierno del presidente Javier Milei a la educación.

De acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias del Estado nacional al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023, afectando salarios, becas, investigaciones y funcionamiento general de las universidades públicas.

Esta es la cuarta Marcha Universitaria. En ese sentido, la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), Constance Keegan, advirtió que la situación es "más angustiante" que en movilizaciones anteriores por el desplome de los salarios. En declaraciones para La Voz, la referente alertó sobre una preocupante fuga de profesionales hacia instituciones privadas, las cuales ofrecen mejores salarios y comienzan a exigir exclusividad en sus aulas.

¿Cómo serán los cortes de tránsito en la ciudad de Córdoba?

La Municipalidad de Córdoba explicó que habrá interrupciones de tránsito y desvíos durante todo el martes 12 de mayo frente a la Marcha Federal Universitaria. En concreto, hasta las 18 hs habrá:

Cortes intermitentes sobre Los Nogales, Plaza España e Hipólito Yrigoyen. Estos empezaron a las 15, a medida que avanzaron las columnas.

Corte total dentro de Ciudad Universitaria sobre avenida Los Nogales, entre Enrique Barros y la rotonda de bulevar Chacabuco esquina Venezuela.

Cese de circulación en bulevar de la Reforma entre Haya de la Torre y Los Nogales.

Corte total sobre Hipólito Yrigoyen entre Montevideo y bulevar San Juan

Por eso es clave revisar desvíos y evitar circular por esa zona del centro. La movilización termina alrededor de las 18, pero puede extenderse y el regreso de los manifestantes a sus hogares podría volver a dificultar el tránsito.