Marcha Federal Universitaria 2026: qué dice la ley de Financiamiento que Milei no cumple

Este martes 12 de mayo, estudiantes, docentes, nodocentes y rectores de universidades realizarán otra la Marcha Federal Universitaria para reclamar que se cumpla la ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en 2025 por el Congreso Nacional, pero el gobierno de Javier Milei no cumple.

Marcha Federal Universitaria: qué establece la ley de financiamiento que Milei no cumple

La Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, fue aprobada por primera vez en agosto del 2025 por el Congreso de la Nación. Entre sus puntos principales, la normativa establece:

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Recomposición presupuestaria 2024 : Obliga al Poder Ejecutivo a actualizar al 1° de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024.

: Obliga al Poder Ejecutivo a actualizar al 1° de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024. Dispone la actualización bimestral: desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo a la inflación.

desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo a la inflación. Actualización de salarios: e l artículo 5 de la norma establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1/12/2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no menor a la inflación. A mayo de 2026, un docente universitario titular y con dedicación simple cobra $364.022 , uno de dedicación semiexclusiva percibe $728.046, mientras que uno titular de dedicación exclusiva tiene un sueldo de $1.456.091.

l artículo 5 de la norma establece que por el período comprendido entre el 1/12/2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no menor a la inflación. A mayo de 2026, , uno de dedicación semiexclusiva percibe $728.046, mientras que uno titular de dedicación exclusiva tiene un sueldo de $1.456.091. Becas para estudiantes: la normativa también dispone que el Gobierno también debe recomponer todos los programas de becas, como el Progresar, Carreras Estratégicas, Enfermería, entre otros, ajustándolos a la variación acumulada de la inflación desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

Marcha Federal Universitaria busca la recomposición salarial docente y el presupuesto universitario

Casi un año después,la ley sigue sin cumplirse

El ajuste perpetrado por el gobierno de Javier Milei, que sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada dos veces en el Congreso y ratificada por la Justicia.

En concreto, el Congreso nacional aprobó la ley en agosto de 2025 y el presidente Javier Milei la vetó en septiembre de ese año con el decreto 647/2025, argumentando que su implementación generaría un costo muy elevado.

La Marcha Federal Universitaria 2026 tendrá su acto central en Plaza de Mayo a las 17 hs

Sin embargo, el Senado volvió a confirmar la ley con dos tercios de la Cámara y el proyecto se convirtió en ley a pesar de la negativa del oficialismo. El Gobierno terminó promulgándola, pero sin asignar fondos para su cumplimiento. Tras dos fallos judiciales, le ordenaron a Milei implementarla, pero el gobierno presentó un recurso extraordinario para suspenderla e intentó llevar el caso ante la Corte Suprema.

Ya hubo marchas federales universitarias en 2024 y 2025, junto con medidas de fuerza como paros docentes y jornadas de visibilización. Sin embargo, la ley no se cumple. Desde diciembre de 2023, las transferencias presupuestarias a las universidades cayeron un 45,6% en términos reales. Además, el 70% del personal universitario cobra por debajo de la línea de pobreza.

"Para recuperar los salarios que teníamos en el mes de diciembre de 2023, hoy tendríamos que recibir, tal como indica esta ley, más de un 50% de aumento", explicó a El Destape Patricio Grande, profesor de la Universidad Nacional de Luján y miembro de la mesa ejecutiva de Conadu Histórica.

Este martes, en reclamo del cumplimiento de la ley, universidades nacionales marcharán. El epicentro de la movilización será en la ciudad de Buenos Aires a las 17 hs en la Plaza de Mayo.