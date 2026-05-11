Este martes 12 de mayo se llevará a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de mejores salarios para docentes y no docentes, cuyos sueldos se encuentran congelados desde hace meses. La manifestación tiene como epicentro la Plaza de Mayo, pero habrá concentraciones en diversos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que afectará severamente al tránsito con cortes y desvíos por todo el microcentro porteño.

Muchas de las organizaciones se encontrarán en la sede del Congreso de la Nación para marchar por Avenida de Mayo hasta la Casa de Gobierno Nacional. Por tanto, esta será la arteria más complicada para circular para conductores y peatones. Como el acto principal está previsto para las 17 horas, a partir del mediodía, habrá cortes en las siguientes avenidas del centro de CABA:

Avenida Callao

Avenida Entre Ríos

Rivadavia

Avenida de Mayo

También se registrarán cortes alrededor de la Plaza Houssay sobre las calles Callao y Bartolomé Mitre.

Cómo funcionará el transporte público durante la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo

Tanto colectivos como trenes y subtes circulará normalmente durante la Marcha Federal Universitaria. No obstante, como suele suceder con todas las manifestaciones que se realizan en el centro porteño, la Línea A se verá afectada en las estaciones Sáenz Peña y Congreso.

Los colectivos que recorren esas zonas de la Ciudad tendrán que desviarse y tomar por calles alternativas como 9 de Julio y Paseo Colón para esquivar las columnas de manifestantes. Se espera que el tránsito recupere su circulación habitual cerca de las 19, una vez finalizado el acto oficial.

El gobernador Axel Kicillof estará presente en la Marcha Universitaria

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, adhirió al reclamo en defensa de la Universidad Pública y sostuvo que este martes 12 de mayo estará presente en la marcha.

Durante un acto en Córdoba, el gobernador pidió por el cumplimiento de la Ley de Financiamiennto Universitario, aprobada por el Congreso en octubre de 2025, y llamó a los habitantes de todas las provincias del país a participar de este encuentro que tiene objetivo apoyar el trabajo que se realiza en cada uno de los establecimientos educativos públicos de la Argentina.

Desde Movimiento Derecho al Futuro, espacio político de Kicillof, convocaron a marchar hasta Plaza de Mayo desde las calles Diagonal Sur y Perú a partir de las 15.30h.