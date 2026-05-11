Bosnia combina experiencia y juventud con la convocatoria de Dzeko y Mahmic para el Mundial

Foto de archivo del entrenador de Bosnia y Herzegovina Sergej Barbarez en el repechaje de la UEFA ante Italia

El entrenador de ​Bosnia, Sergej Barbarez, apostó por una mezcla de experiencia, juventud y caras nuevas al dar a conocer el lunes su convocatoria para ‌el Mundial, con el veterano ‌Edin Dzeko al frente de la delantera y el centrocampista Ermin Mahmic, que aún no ha debutado con la selección, también incluido en la lista.

Dzeko es el jugador con más partidos internacionales de Bosnia y el máximo goleador de todos los tiempos. El atacante de 40 años es uno de los dos supervivientes de la única participación anterior de su país en un ​Mundial, en 2014, junto ⁠con el defensa Sead Kolasinac.

Bosnia derrotó a Gales e Italia en la ‌tanda de penales para clasificarse en la repesca de la ⁠UEFA, y Dzeko sufrió una lesión en ⁠un hombro al final de la prórroga contra los italianos en la final.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dzeko se perdió entonces cuatro partidos con su club, el Schalke 04, pero salió ⁠desde el banquillo en los dos últimos encuentros para disipar las ​dudas sobre su estado físico de cara al ‌Mundial, donde Bosnia se enfrentará a la ‌coanfitriona Canadá, además de a Qatar y Suiza, en el Grupo B.

Barbarez ⁠no perdió tiempo en convocar a Mahmic después de que la FIFA aprobara a principios de mayo la solicitud del jugador de 21 años, nacido en Austria, para cambiar su afiliación a Bosnia.

Mahmic jugó con Austria en ​las categorías ‌sub-17 y sub-21, y también había jugado con la sub-19 de Bosnia, y Barbarez le ve con una larga carrera en la selección.

"No te puedes imaginar lo feliz y orgulloso que está de estar con nosotros", declaró Barbarez a periodistas.

"Juega en las posiciones de '8' ⁠y '10', tiene profundidad, el perfil de un jugador que no tenemos en abundancia. Un jugador que seguirá desarrollándose, con el objetivo de que Bosnia cuente con buenos jugadores en los próximos 10 años".

Kerim Alajbegovic puede ser el más joven de la plantilla, pero el extremo de 18 años ya ha demostrado que tiene la habilidad y el temperamento necesarios para los grandes escenarios.

Alajbegovic salió desde el banquillo ‌contra Gales, asistió a Dzeko en el gol del empate y marcó el penal decisivo en la tanda, además de transformar otro penal cuando Bosnia venció a Italia.

Bosnia disputará dos partidos de preparación contra Macedonia del Norte el 29 de mayo en Sarajevo y contra Panamá en Saint Louis, y comenzará su andadura en el ‌Mundial contra Canadá el 12 de junio en Toronto.

A continuación, la convocatoria de Bosnia:

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad ‌Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), ⁠Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan ​Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Con información de Reuters