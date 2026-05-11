El fundador de Rapanui sorprendió con sus elogios a Javier Milei

El fundador y CEO de Rapanui, Diego Fenoglio, salió en defensa cerrada del presidente, Javier Milei, al admitir que le "encanta" y que esperó un político así durante "70 años". Aun así, admitió que hay una cosa que no le gusta del estilo del mandatario.

Fenoglio admitió que Milei le encanta "doblemente". "Me encanta porque está reestructurando la Argentina desde desde adentro. Le está costando, porque no es nada simple después de 70 años de peronismo y radicalismo", consideró.

La tradicional chocolatería de Bariloche estuvo en boca de la política años atrás por una situación curiosa, cuando la por entonces vicepresidenta Cristina Kirchner fue escuchada al final de la sesión en el Senado preguntando "á qué hora" cerraba Rapanui para llegar a comprar.

Según el CEO la tradicional chocolatería y heladería, esas dos fuerzas políticas "nos llevaron a tantas hiperinflaciones porque evidentemente no cuidaban en absoluto al que teóricamente decían que defendían, que era al laburante". "Emitiendo y emitiendo le sacabas plata al bolsillo de la gente", agregó en línea con el argumento de Milei.

Luego, reconoció que le tiene paciencia al Presidente aunque aún no se sienta la recuperación: "70 años esperé a uno como Milei. ¿No lo voy a esperar cuatro años? Yo lo espero cuatro años de acá a la China", dijo en diálogo con El Cronista Stream.

Sin embargo, Fenoglio admitió que hay algo que no le gusta del estilo del Presidente. "No me gustan los gritos. Si gritara menos y estuviese más enfocado...", advirtió. "Debería contenerse un poco y no gritar tanto", agregó en el mismo sentido.

Diego Fenoglio, fundador de Rapanui.

El empresario libertario que criticó a Milei al aire

Contrario a las declaraciones de Fenoglio, el diseñador de moda y empresario textil libertario Roberto Piazza criticó duramente la gestión de Javier Milei a pesar de haber reivindicado su voto por La Libertad Avanza.

“No me voy a olvidar nunca de los primeros días cuando asumió que dijo 'esto por lo menos va a llevar unos 20 años' y muchos estuvimos de acuerdo con esto. Yo, Roberto, no tengo tiempo para esperar 20 años”, aseguró Piazza la semana pasada, en diálogo con TN.

A lo largo de la asunción de Javier Milei, el cierre de fábricas y empresas en Argentina va en crecimiento. Esto en paralelo al discurso del presidente, quién defiende el modelo económico y la reforma laboral en curso. En este contexto, el empresario textil también expresó su angustia acerca de su Instituto Roberto Piazza: “Hay un momento en el cuál yo no tengo tanto respaldo como para seguir enfrentando una empresa como la que tengo”, afirmó.

Además, aseguró qué los ciudadanos "están perdiendo un poco la esperanza” y puso de manifiesto su enojo sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Esto de Adorni no me gusta para nada", respondió cuando el conductor Marcelo Bonelli preguntó sobre qué era lo que no le gustaba del oficialismo.