Cómo murió Ángel y por qué puede cambiar la causa: qué dice la autopsia y los nuevos estudios

La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, dio un giro impensado tras la incorporación de un nuevo informe forense que modificó la hipótesis inicial sobre las causas del fallecimiento.

Según los estudios histopatológicos realizados sobre distintos tejidos y órganos, el menor murió a raíz de una infección respiratoria aguda que le provocó una prolongada falta de oxígeno, y no como consecuencia directa de lesiones cerebrales traumáticas.

Hasta ahora, la causa estaba orientada hacia un presunto homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, luego de que la autopsia preliminar señalara signos compatibles al “síndrome del sacudón”. Sin embargo, un análisis microscópico solicitado por la médica forense Eliana Bévolo introdujo un cambio sustancial.

Según este informe, Ángel presentaba bronquiolitis aguda en ambos pulmones, focos de bronconeumonía en el pulmón izquierdo, además de laringitis y faringoamigdalitis. Ese cuadro habría generado entre seis y doce horas de hipoxia antes de la muerte, causando daños severos en órganos vitales.

Además se describieron edema y daño neuronal en cerebro y cerebelo, necrosis tubular aguda en los riñones, alteraciones celulares en estómago y páncreas compatibles con hipoxia y hematomas recientes en el cráneo, producidos menos de 12 horas antes del fallecimiento.

Cambió la calificación, no la responsabilidad

A partir de estos resultados, la figura penal que recae sobre Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, la madre y el padrastro del niño, podría modificarse a abandono de persona seguido de muerte. Ese delito prevé hasta 15 años de prisión.

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia Cristian Olazábal sostuvo que la responsabilidad de los imputados continúa firme: “Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”. La investigación judicial considera que ambos tenían el deber legal y fáctico de garantizar el cuidado y la asistencia del menor, y que la falta de atención médica oportuna habría sido determinante en su muerte.

En este contexto, cobró relevancia la llamada al 911 que realizó la mamá de Ángel el pasado 5 de abril, en la que alertaba sobre dificultades respiratorias del niño, dato que coincide con las conclusiones del nuevo estudio. También se incorporó el testimonio de una docente, que contó que el niño, días antes de morir, le había contado que en su casa lo bañaron con agua fría.

El contexto de abandono

El Ministerio Público Fiscal de Chubut sostiene que existen múltiples elementos que permiten reconstruir un contexto de vulnerabilidad extrema y abandono sistemático alrededor del niño. Los investigadores trabajan también sobre evidencia digital que fue extraída de celulares secuestrados durante la causa, cuyos contenidos permitirían acreditar situaciones reiteradas de maltrato y de falta de cuidados básicos.

La fiscalía también incorporó pruebas periféricas orientadas a demostrar que las condiciones de abandono no fueron un hecho aislado, sino parte de una situación sostenida en el tiempo. La causa continúa en etapa investigativa ya que los peritos aún deben concluir el informe forense definitivo y avanzar con una autopsia psicológica.