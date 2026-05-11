La lucha por la permanencia en LaLiga se recrudece, con la mitad de los equipos aún en peligro

FOTO DE ARCHIVO: LaLiga - Elche - Atlético de Madrid

El Barça ​hizo que ganar el título de liga pareciera un paseo dominical por La Rambla, pero mientras ellos pueden relajarse, la mitad de los clubes de LaLiga todavía siguen sufriendo por ‌mantenerse a salvo en una de ‌las luchas por la permanencia más reñidas de los últimos tiempos.

Aunque el colista Real Oviedo está prácticamente descendido, entre el Levante, en la 19.ª posición, y Osasuna, que ocupa el 10.º puesto, hay apenas seis puntos de diferencia antes de una jornada intersemanal de partidos cruciales.

Históricamente, la línea de la permanencia en LaLiga suele situarse en la franja alta de los 30 puntos, y por lo general 40 puntos bastan para salvarse.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, con sólo tres jornadas por disputarse esta temporada, todo indica ​que 40 puntos no serán ⁠suficientes en la que es la batalla por evitar el descenso más intensa entre las grandes ‌ligas europeas.

"Tenemos que demostrar que estamos preparados para meternos en el barro; de ⁠eso trata ahora la pelea por no descender, y ⁠sólo sobrevivirán los equipos que acepten esa realidad", dijo el entrenador del Elche, Eder Sarabia, sobre las cualidades necesarias para mantenerse por encima de la temida línea roja.

La situación es compleja. A falta de ⁠dos semanas para el final de la temporada, algunos equipos se encuentran en la insólita ​situación de seguir peleando por clasificarse para competición europea, pero sin ‌tener todavía asegurada la permanencia.

Tres victorias en sus ‌últimos cinco partidos han llevado al Levante hasta los 36 puntos, mientras que el Alavés, ⁠que ocupa la 18.ª plaza, justo por debajo de la zona de permanencia, tiene 37.

El Girona, que visita este lunes más tarde al Rayo Vallecano, finalista de la Liga Conferencia, suma 38 puntos, mientras que Elche, Real Mallorca y Espanyol tienen 39 cada uno. El Sevilla, siete veces campeón de ​la Liga Europa ‌y que la temporada pasada evitó por poco el descenso, tiene 40 puntos.

El Valencia es 12.º con 42 puntos, los mismos que Rayo Vallecano y Osasuna. Ese trío está a sólo tres puntos del séptimo puesto, que daría acceso a la Liga Conferencia.

El Sevilla ha encontrado el mejor momento para reaccionar, con dos victorias consecutivas en casa ante ⁠la Real Sociedad y el Espanyol, que lo han impulsado hasta los 40 puntos y lo han alejado de los tres últimos puestos.

Pero con una visita el miércoles al Villarreal, tercero en la tabla y en puestos de clasificación para la Liga de Campeones, el Sevilla sigue mirando por encima del hombro con nerviosismo.

"Veo difícil perder en casa, pero con 40 no te salvas, hay que seguir. Vamos a pensar en el Villarreal para seguir en esta dinámica, intentar sumar y si se gana pues mucho mejor", dijo ‌el entrenador Luis García Plaza después de la victoria del sábado por 2-1 sobre el Espanyol, conseguida con dos goles en los últimos minutos.

Las cosas podrían aclararse un poco esta semana, pero la pelea por la permanencia parece destinada a resolverse en la última jornada, y se avecinan varios duelos directos por la salvación.

El Mallorca ha cambiado por completo desde que Martín Demichelis sustituyó a Jagoba Arrasate como entrenador en ‌febrero y sólo ha perdido dos de sus últimos nueve partidos de liga, pero todavía no puede relajarse.

Después de visitar al Getafe el miércoles, se medirá al Levante, que atraviesa un gran momento, en un duelo ‌decisivo.

"Cada punto cuenta", dijo el ⁠delantero kosovar del Mallorca Vedat Muriqi, cuyo gol le dio a su equipo un empate en casa ante el Villarreal el domingo. "Este punto puede valer mucho ​más si también sacamos algo del partido del miércoles.

"Son dos partidos vitales fuera de casa. Todo se va a decidir ahí y ojalá podamos sumar los seis puntos y disfrutar del último partido en casa de la temporada".

Con información de Reuters