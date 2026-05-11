Chau Independiente: los 7 jugadores que se van tras la despedida del Apertura 2026

Los jugadores que se van de Independiente tras la eliminación del Apertura 2026.

Independiente quedó eliminado del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino y ya piensa en el próximo mercado de pases, aunque antes de ello seguramente se presentará por la Copa Argentina. Con el entrenador Gustavo Quinteros al mando, ahora la dirigencia comandada por Néstor Grindetti deberá enfocarse en los refuerzos y las bajas posibles.

Entre las ausencias para el semestre que se avecina, puede llegar a haber futbolistas que se marchen en todos los puestos. La intención es armar un plantel competitivo para seguir sumando en la tabla anual y clasificar a algún certamen internacional del 2027, ya que fue el único grande que no pudo obtener su boleto a los campeonatos continentales en la vigente campaña.

Los 7 futbolistas que se irán de Independiente en 2026

Joaquín Blázquez

El arquero suplente de 25 años tuvo muy pocas oportunidades por la jerarquía y el liderazgo del capitán Rodrigo Rey, aunque cuando le tocó jugar tanto en la Reserva como en la Copa Argentina dejó muchas dudas. Es muy probable que se vaya en busca de continuidad, por lo que el "Rojo" iría por otro guardavalla para suplir al ex Talleres de Córdoba.

Kevin Lomónaco

El central de 24 años es el apuntado para "hacer caja" por parte de la Comisión Directiva, que incluso ya la prometió una venta en el caso de que haya una propuesta convincente para todas las partes. La idea es recaudar dinero por la salida de uno de los mejores zagueros del fútbol argentino, que en el caso de irse lo hará por no menos de seis millones de dólares "limpios" para el "Rey de Copas".

El ex Tigre ya recibió sondeos desde el exterior, aunque ninguno de ellos pasó a ser una oferta formal de club a club. Igualmente, Independiente tiene el 75% del pase de Lomónaco, ya que el 25% restante de la ficha le corresponde a Bragantino de Brasil.

Lomónaco tiene muchas opciones de salida en el próximo mercado de pases.

Nicolás Freire

El central o lateral izquierdo zurdo de 32 años es claramente el cuarto zaguero en la actualidad, ya que está por debajo de Lomónaco, Sebastián Valdez y Juan Manuel Fedorco en la consideración de Quinteros. Sin rodaje por la seguidilla de lesiones y su irregular rendimiento cuando le tocó jugar, todo indica que le abrirán la puerta de salida del "Diablo", ya sea al mercado local o al extranjero.

Rodrigo Fernández Cedrés

El mediocampista de contención uruguayo de 30 años tuvo buenos momentos de la mano de Julio Vaccari, pero desde el arribo del actual DT perdió demasiado terreno. De hecho, el juvenil Mateo Pérez Curci le ganó la posición para acompañar a Iván Marcone en el centro de la cancha. Sin continuidad y sin confianza, seguramente sean los últimos días del charrúa con la remera del "Rey de Copas".

Luciano Cabral

El talentoso volante ofensivo de 31 años cayó estrepitosamente en cuanto a su participación en el equipo. Pasó de ilusionar a los hinchas, con la número 10 en la espalda, a ni siquiera ser la primera opción de recambio desde el banco de los suplentes.

De seguir de esta manera, el ex Argentinos Juniors en los próximos meses abandonará la institución en busca de nuevos horizontes para tener los minutos que no le da Quinteros. La notable inestabilidad y los vaivenes, tanto físicos como futbolísticos, marcaron a fuego estas dos temporadas en Independiente.

Lautaro Millán

El mediocampista ofensivo de 20 años es una de las promesas del "Rojo" por sus cualidades en ataque, pero al mismo tiempo exhibió la misma irregularidad que varios de sus compañeros. El argentino nacionalizado chileno es uno de los apuntados por la CD para salir a préstamo, en busca del rodaje y la experiencia que por el momento no tiene en la entidad que lo vio nacer.

Ignacio Pussetto

El delantero de 30 años vive una situación similar por la que Walter Mazzantti se fue a Newell´s: juega muy poco y, cuando lo hace, tampoco desequilibra. Si bien es extremo y a veces lo forzaron a ser centrodelantero, en una posición que no siente, también es real que cuando le tocó participar no estuvo a la altura de las circunstancias. La paciencia se acabó con él para muchos hinchas.