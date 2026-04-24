Uno de los más pedidos: por qué Quinteros colgó a Pussetto en Independiente

El delantero atraviesa una particular racha sin sumar minutos en el Rojo que da para pensar en una posible salida

Uno de los jugadores que en la previa había despertado grandes ilusiones en los hinchas fue Ignacio Pussetto, debido a lo que había mostrado con la camiseta de Huracán y sus actuaciones en México. Sin embargo, el paso de los días expone que Gustavo Quinteros determinó que quede al margen de los partidos que le tocan afrontar a Independiente en el marco del Torneo Apertura.

Si se repasa la contratación del atacante, el Rojo logró sacarlo de Pumas UNAM sin costo alguno. Aunque tuvo que dejar marchar a Álvaro Angulo por medio de una entrega del 50% de su ficha. Este intercambio de jugadores le dio al conjunto de Avellaneda un refuerzo en la zona de ataque y así sumar alternativas a un Gabriel Ávalos que no estaba pasando un gran momento deportivo.

El presente de Ignacio Pussetto expone que se recuperó de una lesión en la zona de la rodilla, pero se decidió que no cuente con minutos frente a Boca. Además, tampoco fue convocado al partido ante Defensa y Justicia y lo mismo sucederá contra Deportivo Riestra. Una serie de ausencias que comienzan a despertar varios comentarios.

Hay que recordar que en un momento se había mencionado que el delantero podía ingresar al once titular del Rojo como reemplazante directo de Santiago Montiel. Sin embargo, el cuerpo técnico se inclinó por otra alternativa y que quede relegado al banco de suplentes como posible solución a los problemas que vayan surgiendo en el campo de juego. La sensación es que el atacante no suma minutos porque no es del gusto deportivo del entrenador.

El contrato de Ignacio Pussetto con Independiente es hasta diciembre del 2027 y se desprende que, desde su incorporación, sumó 25 presentaciones de manera oficial con solo dos goles anotados. Un rendimiento que está lejos de las expectativas que había provocado en los hinchas y que también coincide con la mirada de Gustavo Quinteros de no sumarlo a la lista de concentrados porque no le ofrece lo que pretende.

Cómo va a ser el próximo mercado de pases del Rojo

El mercado de pases invernal del fútbol argentino es uno de los que más movimientos dispone, debido a que se da en el momento en el que varios jugadores culminan sus contratos en Europa y en varias ligas del exterior. Un detalle que amplía de gran manera el margen de búsqueda y que puede presentar facilidades al momento de contratar.

“Hemos conseguido jugar bien algunos partidos, pero tenemos altibajos anímicos. Hay que tener más regularidad. Ojalá que el club tenga la posibilidad a mitad de año de poder incorporar. Tenemos un plantel muy bueno, pero hay que agregar características distintas. En alguna posición tenemos que ser más sólidos y aguerridos. Habría que agregar algún jugador para sostener eso”, señaló Gustavo Quinteros en conferencia.

El pedido de que Independiente pueda incorporar es producto de que se encuentra inhibido para hacerlo. Si se revisa la FIFA Registration Ban List, el club aparece que dispone de dos sanciones por falta de pago. Una que comenzó el pasado 26 de febrero y la otra el 4 de abril. En caso de que los directivos no acerquen el dinero que les reclamen, el organismo no devolverá la capacidad de sumar refuerzos.