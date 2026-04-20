Maxi Gutiérrez, el extremo de Chile que le cambió la cara al ataque de Independiente

Maxi Gutiérrez, el extremo chileno que le cambió la cara al ataque de Independiente.

Maximiliano Gutiérrez se gana un lugar de a poco en Independiente y le cambia la cara al ataque del equipo de Gustavo Quinteros, que consiguió siete de los últimos nueve puntos y por ahora clasifica a los playoffs por la zona A. El extremo de la Selección de Chile aportó una asistencia contra Boca Juniors en La Bombonera y ahora anotó un gol ante Defensa y Justicia en Avellaneda, durante la victoria por 3-1.

El extremo de 21 años, 1.83 metro y 80 kilos se destaca por la velocidad, el desequilibrio por ambas bandas, la gambeta y las asistencias. Aprovechó la lesión de Santiago Montiel para aparecer como titular por la derecha, con el goleador paraguayo Gabriel Ávalos y el uruguayo Matías Abaldo como acompañantes en esa línea de tres ofensiva.

La historia de Maxi Gutiérrez en el fútbol

Nacido el 3 de mayo del 2004 en Chiguayante, comenzó en las divisiones inferiores de Huachipato de su país, al igual que su hermano Joaquín. En el 2022, se transformó en el jugador más joven de la historia en debutar en la Primera división del equipo con apenas 18 años. A partir de allí, se dio su explosión absoluta en la elite: fueron 78 partidos oficiales con 14 goles, 4 asistencias y 2 títulos conseguidos.

Figura absoluta en la liga trasandina, despertó la atención tanto del "Diablo" en Avellaneda como de distintas entidades de América, aunque finalmente optó por recalar en Independiente. Ahora, anhela ganarse el puesto definitivamente cuando Montiel esté en condiciones de reaparecer, de cara a las últimas dos jornadas de la etapa regular y a los probables octavos de final.

Maxi Gutiérrez, el extremo chileno que le cambió la cara al ataque de Independiente.

El rendimiento de Gutiérrez en Huachipato fue tan alto que lo llevó a la Selección mayor de Chile, donde se consolidó como titular en los últimos compromisos de la mano de Nicolás Córdova. Ya en el 2026, se sumó al "Rey de Copas" bajo un préstamo por una temporada sin cargo inicial, pero con una obligación de compra del 50% de su pase por 2 millones de dólares. El pago se estableció en cuatro cuotas semestrales de 500.000 dólares, comenzando en enero de 2027. El contrato con el "Rey de Copas" se extiende hasta finales del 2029. Con esta camiseta, acumula 5 encuentros con 191 minutos, 1 gol y 1 asistencia.

Los números de Maxi Gutiérrez en su carrera