La dura racha que Independiente mandó al diablo tras ganarle a Racing

Independiente cortó una racha que comenzó en noviembre del 2021.

Cada victoria que se obtenga frente a un rival de gran jerarquía se va a festejar de gran manera, pero mucho más si se trata de un clásico. Los tres puntos que Independiente consiguió ante Racing no solo permiten estirar la paternidad que existe en el historial, sino que además le permitieron cortar una importante sequía que se encuentra vinculada con los enfrentamientos contra los clubes considerados grandes del fútbol argentino.

“Yo creo que este partido ligamos… Nos tocó ligar esta vez. Ellos tuvieron dos o tres claras y no concretaron. Cambió el estado de ánimo, pero defendiendo mejor vamos a seguir creciendo", manifestó Gustavo Quinteros en conferencia de prensa. Una de las figuras del clásico logró calmar los comentarios negativos. Algunos mencionaban una posible salida ante la presencia de una derrota, pero el escenario de cara al clásico con Boca es más que favorable.

Por otro lado, Independiente, con su victoria frente a Racing, gracias al gol de Gabriel Ávalos, logró cortar una racha negativa de 13 partidos disputados frente a clubes grandes en Avellaneda sin conseguir un triunfo. Esto es producto de que se habían registrado nueve empates y derrotas ante Boca, Racing, River y San Lorenzo. De hecho, había que remontarse a noviembre del 2021 para encontrar el último festejo ante un club de gran jerarquía.

Mientras que en la jornada 14 del Torneo Apertura al Rojo le tocará visitar a Boca en el campo de juego de La Bombonera. Aunque hay un detalle que no es menor. Los dirigidos por Claudio Úbeda van a aplicar la rotación de nombres, debido a que se encuentran sumando minutos en la Copa Libertadores. Es por ello que el equipo de Avellaneda debe aprovechar para sumar una nueva victoria que le permita escalar posiciones en la tabla de su zona, pero más que nada en la anual que da acceso a las copas del 2027.

Además, se desprende que Gustavo Quinteros es un entrenador con un saldo favorable frente a Racing. Un detalle menor, pero que comienza a sumar protagonismo y que será mencionado en la previa del próximo clásico. Hasta el momento, sus estadísticas marcan dos victorias. Una siendo el DT de Vélez y la otra con Independiente. Mientras que el tercer resultado expone un empate sin goles en lo que fue su presentación en el Rojo.

Lomónaco puede irse después del Mundial.

Uno de los rumores que comenzó a circular antes de que el mercado de pases se active es que Kevin Lomónaco tendría los días contados como jugador de Independiente. Se estima que su salida se dará después de que el Mundial llegue a su fin. “Acuerdo total entre Kevin Lomónaco y Real Betis de España. El entorno del defensor de Independiente y club español llegaron a un entendimiento para avanzar en el traspaso”, informó el periodista Fernando Czyz en Doble Amarilla. “La operación se cerrará en €9.700.000 por la totalidad del pase, a pagar en tres cuotas y con tres bonos”, profundizó.

Sin embargo, hay un detalle más que particular porque desde Independiente señalan que no existe una propuesta formal. Si hay un acuerdo, se trata de uno que se dio entre el jugador y el club español. Aunque reconocen que el interés es real y que podría llegar a haber novedades con el paso de los días.

Otro elemento más en esta historia es que Independiente esperaría a la venta del jugador para terminar de cerrar su compra. “Yo sé que me van a insultar en Avellaneda, pero yo no puedo creer cómo Independiente va a vender a Kevin Lomónaco en 9 millones cuando hace tres años que lo tiene y todavía no lo pagó. El fútbol permite eso. No lo pagó y lo sigue usando. Yo no pago el gas y me lo cortan”, comentó el periodista Guido Bercovich.