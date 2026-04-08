Los cambios que prepara Quinteros en Independiente para dar el golpe contra Boca

Independiente quiere dar el golpe ante Boca y Gustavo Quinteros ajusta piezas con varios cambios tras la victoria ante Racing.

A días del clásico frente a Boca Juniors en La Bombonera, Independiente ya define detalles clave de su formación. Tras la victoria ante Racing de local, el entrenador Gustavo Quinteros prepara el once con algunos cambios obligados y varias incógnitas.

El triunfo en el clásico ya quedó atrás y el duelo ante Boca no es uno más en el calendario. En Independiente saben que el partido fuera de su casa puede marcar el pulso del equipo y, además, encaminar la clasificación en el Torneo Apertura. Por eso, Quinteros comenzó a trabajar en el esquema con varios ajustes entre regresos importantes, bajas sensibles y dudas que se resolverán en las próximas horas. El objetivo es claro: repetir la solidez mostrada en el último clásico y dar un golpe como visitante.

El regreso clave de Matías Abaldo en Independiente

Una de las noticias más positivas para el cuerpo técnico es la vuelta de Abaldo. El extremo cumplió con su sanción y volverá a ser titular en un sector del campo donde Independiente necesita desequilibrio. Su regreso le devuelve al equipo una variante ofensiva importante, especialmente en un contexto donde el "Rojo" buscará lastimar a Boca en transición y aprovechar los espacios. Además, llega en un momento anímico favorable tras la victoria ante Racing, un resultado que reforzó la confianza del plantel.

Santiago Montiel, baja sensible en ataque

No todo son buenas noticias. Montiel quedó descartado por un desgarro que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas. Se trata de una ausencia significativa, ya que el atacante venía siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo en el último tiempo.

Su velocidad y capacidad de desequilibrio eran claves en el esquema de Quinteros. La baja obliga al entrenador a reconfigurar el frente de ataque y buscar alternativas que mantengan la intensidad ofensiva.

Ignacio Pussetto, entre algodones

Otro de los focos de atención pasa por la situación de Pussetto. El delantero continúa con molestias en la rodilla, que lo dejaron afuera del encuentro ante Racing, y no pudo entrenarse con normalidad en los últimos días. Su presencia en el clásico es una incógnita.

Si bien no está descartado de manera definitiva, en el cuerpo técnico son cautelosos y evaluarán su evolución hasta último momento. En caso de que no llegue en condiciones, el juvenil Facundo Valdéz se perfila como titular, manteniendo la confianza tras sus últimas actuaciones.

La duda táctica: Millán o Pérez Curci

Más allá de las bajas y los regresos, el entrenador del Independiente también analiza variantes tácticas. Una de las principales incógnitas pasa por elegir entre Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci. Este último dejó una gran imagen en el último clásico, donde ingresó desde el banco y fue determinante en el gol del triunfo. Su rendimiento lo posiciona como una alternativa fuerte para meterse en el once inicial. La decisión final dependerá del planteo que busque el entrenador: mayor equilibrio o apuesta por un perfil más ofensivo.

Probable formación de Independiente vs. Boca

Rey; Arias, Lomónaco, S,Valdéz, Zabala; Marcone, Millán o Pérez Curci, Malcorra; Abaldo, Ávalos y F. Valdéz o Pussetto.