Independiente celebró el clásico con Bochini en el vestuario y cargadas a Racing: "Dios"

Independiente festejó con todo ganarle a Racing, hasta con Bochini en el vestuario (foto: Independiente oficial).

Independiente festejó casi como un título por haber derrotado a Racing como local por 1-0, con el gol de Gabriel Ávalos. Es que la máxima figura del eterno rival, Adrián "Maravilla" Martínez, desperdició un penal por haberla "picado", luego erró otro mano a mano increíble y a los 81 minutos llegó el tanto definitivo del artillero paraguayo para hacer delirar a los hinchas del "Rojo".

En el vestuario local, apenas culminado el encuentro, los jugadores desataron la celebración con un protagonista externo de lujo: Ricardo Enrique Bochini. El máximo ídolo de la historia del "Rey de Copas", ganador de 13 títulos con esta camiseta, estuvo presente junto a los futbolistas, al cuerpo técnico y a la delegación en general del dueño de casa.

El exenganche de 72 años sonrió como pocos y fue ovacionado con la histórica canción de "sólo le pido a Dios que Bochini juegue para siempre, siempre para Independiente, para toda la alegría de la gente...". También cantaron que "el Bocha es lo más grande del fútbol nacional" y desde Independiente se burlaron de Racing por la paternidad de 19 encuentros, bajo el ritmo de "que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán". "Un minuto de silencio para Racing que está muerto", fue otro de los hits que sonó a pleno en el vestidor local.

Independiente, por ahora adentro de los playoffs en el Torneo Apertura 2026

Lo concreto es que, con estos tres puntos, el "Diablo" por ahora está en zona de clasificación a los octavos de final por la Zona A. Igualmente, está con lo justo en la tabla de posiciones y se le vienen compromisos complicados sobre el cierre de la etapa regular: dos clásicos más, ante Boca Juniors y San Lorenzo, más los duelos ante el encumbrado Defensa y Justicia y el decaído Deportivo Riestra.

Independiente festejó con todo ganarle a Racing, hasta con Bochini en el vestuario (foto: Independiente oficial).

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