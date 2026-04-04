Boxeo: se pudrió todo entre Pacquiao y Mayweather para la esperada revancha

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentaran en una de las revanchas más esperadas del mundo del boxeo en Estados Unidos. Después de que se vean las caras en 2015 se volverán a medir arriba del ring de The Sphere en Las Vegas, pero en las últimas horas se sembró una polémica que puede llegar a suspenderla. La misma llegó desde el entorno de la leyenda filipina, quien rompió el silencio con quien será su rival en el cuadrilátero.

En el marco de la segunda pelea profesional de Emmanuel "Jimuel" Pacquiao en la que noqueó en el segundo asalto a Darrick Gates, su padre aprovechó la ocasión para hablar de lo que será el histórico combate. Hasta el momento se trataría de un duelo a 12 rounds con el reglamento habitual del deporte de los puños, aunque esto puede cambiar. Sin embargo, el nacido en Kibawe cruzó al estadounidense, quien dijo lo contrario asegurando que se trataría de una exhibición.

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"La propuesta de la exhibición fue hace mucho tiempo. Un año después de nuestra primera pelea pero no estuve de acuerdo, entonces quise hacer la pelea real", detalló "Pac-Man" en diálogo con los medios. Posteriormente dejó en claro que firmó por ese combate al igual que Mayweather, por lo que "no hay razón para poner excusas sobre eso. Esa es la verdad". A su vez, profundizó en cuanto al dinero que hay de por medio y no se guardó nada.

"Quiero decir, él dijo que era una pelea real y recibió su adelanto. No hay razón para todas las excusas", añadió Pacquiao con respecto a lo que ya obtuvo "Money" por este duelo que será el próximo 19 de septiembre. Cabe destacar que el sábado 25 de abril en Congo, el estadounidense se medirá ante Mike Tyson en otro cruce que puede quedar en la historia.

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"The Money" y el "Pac-Man" se verán enfrentarán arriba del ring de The Sphere en Las Vegas en un duelo a 12 asaltos el sábado 19 de septiembre del 2026, aunque aún no se conoce el detalle de la categoría. Lo cierto es que se verán las caras después de más de 10 años en el cuadrilátero y la transmisión de dicho compromiso estará a cargo de la plataforma Netlflix con horario todavía a confirmar.

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Con respecto al enfrentamiento que tuvo lugar en el MGM Grand el 2 de mayo del 2015, Floyd se quedó con la victoria en las tarjetas (116-112; 116-112; 118-110) y el asiático estuvo lejos de desplegar su buen boxeo. Para colmo, se encontró con un estilo marcado por parte del estadounidense a nivel defensivo que le sirvió para no perder la calma y dominar las acciones en gran parte de los asaltos. Con la victoria, el entonces local retuvo sus títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).