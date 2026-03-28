Impacto en el boxeo: se aprobó la ley que puede dejar a Argentina sin campeón del mundo

Boxeo: se aprobó la nueva la ley que puede dejar a Argentina sin campeón del mundo

El boxeo internacional afronta momentos de cambios y en los últimos días tuvo lugar uno que puede dejar sin campeón mundial a nuestro país. Actualmente Mirco Cuello se mantiene como el monarca pluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) producto de lo que fue su victoria contra el mexicano Sergio Riós en Libia. Sin embargo, la nueva norma que lleva el nombre de una leyenda puede dejarlo sin esta faja que consiguió con un brutal KO.

Se trata de la Ley de Revitalización Muhammad Ali que se aprobó el pasado martes 24 de marzo en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y que ahora pasará al Senado. Si es que finalmente queda como vigente, el nacido en Santa Fe podría quedarse sin su título ya que eliminarían los interinatos. Por supuesto, el oriundo de Arroyo Seco no sería el único afectado por esta medida que acortaría considerablemente la lista de campeones, aunque en caso de la AMB dependerá de la decisión de sus autoridades.

Aprobaron la Ley Muhammad Ali que puede cambiar el boxeo: de qué se trata

El plan de esta ley que lleva el nombre del histórico púgil estadounidense es que sólo haya un campeón por categoría de peso, por lo que desaparecerían definitivamente los campeonatos interinos. De hecho, la única excepción para que estén en juego es que el campeón no pueda defender su cinturón por enfermedad o lesión. Actualmente hay 19 monarcas bajo ese término que podrían quedarse sin corona en caso de que finalmente quede aprobada la propuesta del representante Brian Jack.

Actualmente el boxeo mundial cuenta con cuatro organismos oficiales como lo son el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La entidad impulsora del proyecto conocida como Zuffa Boxing propone una estructura que las unifique bajo el nombre de Organizaciones Unificadas de Boxeo (UBO). A su vez, se espera que haya modificaciones en cuanto a los pagos por pelea para los boxeadores y haya combates más parejos arriba del ring.

La carrera de Mirco Cuello, único campeón mundial de boxeo argentino en la rama masculina

El joven de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, recorrió el amateurismo siendo parte de diferentes torneos importantes tales como los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 -cosechó la medalla de bronce- y los de Tokio en 2021 donde avanzó en la primera ronda y perdió en la segunda. En noviembre del 2020 comenzó su carrera como profesional en Estados Unidos con un KO contra Akihiro Nakamura y luego realizó varias peleas más en el exterior, todas con victoria.

Mirco Cuello puede perder su título de campeón mundial interino

Colombia, México, Panamá y Libia fueron los otros destinos de Cuello que también tuvo protagonismo en nuestro país haciéndose fuerte arriba del ring. Tal es así que cuenta con 14 triunfos de los cuales 11 fueron por la vía del nocaut y el último conseguido es el más importante de todos, además del que consiguió de manera agónica contra Christian Olivo Barreda que le dio la chance de título mundial. Ahora, el santafesino sueña con la oportunidad de medirse contra el inglés Nick Ball y seguir sumando cinturones.