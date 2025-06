Boxeo: la insólita comparación de Jake Paul con Muhammad Ali antes de pelear vs. Chávez Jr.

Boxeo: Jake Paul se comparó con Muhammad Ali antes de pelear vs. Chávez Jr.

Jake Paul peleará contra Julio César Chávez Jr. este sábado 28 de junio en California, Estados Unidos, pero antes de dicho compromiso se comparó con Muhammad Ali. Los insólitos dichos del influencer que venció a Mike Tyson en noviembre del 2024 no pasaorn desapercibidos en las redes sociales ya que mencionó a una de las grandes leyendas del boxeo y se puso a su altura. Sin dudas causó sorpresa y molestia entre los fanáticos de esta disciplina mientras esperan por el cruce contra el hijo del referente mexicano.

En una entrevista brindada a DAZN, plataforma paga que transmitirá el combate desde el Honda Center de Anaheim, el youtuber habló del boxeador fallecido en 2016 que marcó una era en el deporte de los puños no sólo por lo hecho arriba del ring, sino también abajo. Justamente a eso se refirió Jake Paul a la hora de destacar su trabajo más allá de lo que hace peleando. Igualmente, sus dichos fueron por demás polémicos teniendo en cuenta la abismal diferencia entre ambos a nivel boxístico.

Jake Paul se comparó con Muhammad Ali antes de pelear contra Chávez Jr.

"Soy lo mejor que le ha pasado al boxeo desde Ali. No hay discusión posible. Lo que hice habla por sí solo", esbozó el influencer acerca de su accionar en beneficio de la disciplina. Posteriormente, el rival de Chávez Jr., hizo referencia justamente a lo que aporta desde su lugar: "NIngún otro boxeador construye gimnasios, entrega guantes de boxeo a niños, organiza múltiples eventos de boxeo al año, dona su bolsa a una organización benéfica, lleva a las mujeres a cobrar más en las peleas, rompe récords de Netflix y colapsó la plataforma".

A su vez, el youtuber ninguneó las carreras de leyendas como Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather o Marvin Hagler afirmando que "no se enfrentaron a nadie en sus primeras 15 o 20 peleas". Por último, sostuvo que quiere combatir por un título del mundo y que está en el boxeo para hacer lo nadie pudo antes además de inspirar a próximas generaciones con su historia superadora. "¿Pasar de Disney Channel a YouTube y ser campeón mundial en seis o siete años? Es la historia deportiva más inspiradora y mejor que un niño puede disfrutar", concluyó Jake Paul.

Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr., el próximo 28 de junio en California, Estados Unidos

Boxeo: cómo ver la pelea de Jake Paul vs. Chávez Jr.

El cruce entre el influencer y el excampeón mundial mediano tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos. El combate ya está cargado en el sitio boxrec.com con los datos de ambos protagonistas, por lo que no será una exhibición sino que se medirán de manera profesional a la distancia de 10 asaltos y en categoría crucero. A su vez, este evento promovido por Golden Boy Promotions (la promotora de Oscar De La Hoya) saldrá en vivo por la plataforma paga DAZN. En la misma división y por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) expondrá por primera vez el mexicano Gilberto Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticos.

Chávez padre fulminó a Jake Paul

"No hay por dónde le pueda ganar así como se está preparando porque Jake Paul no es peleador, es un muchacho joven pero no ha peleado contra un peleador como mí hijo. Lo de Mike Tyson... no tiró un sólo golpe en toda la pelea, yo le hubiera dado mejor pelea a Jake Paul. Así como está entrenando nos lo vamos a chingar", esbozó el azteca, acompañado de su hijo en la conferencia de prensa. Con estas declaraciones encendió la previa del combate que el influencer protagonizará contra el excampeón mundial a finales de junio en Estados Unidos.