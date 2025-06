Guillermo Francella y Franco Colapinto se encontraron en Canadá.

Franco Colapinto es uno de los argentinos con más miradas posadas sobre sí este domingo 15 de junio, ya que el pilotó correrá en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. En ese contexto, se viralizó en las redes sociales un video de un encuentro del actor Guillermo Francella con el mencionado deportista, en el que pronuncian una de las frases más icónicas de la carrera del artista de cine, teatro y TV.

Francella y Colapinto se encontraron en Canadá y una persona grabó la situación y la compartió en las redes sociales. Como era de esperarse, el video no tardó en llegar a miles de cuentas y viralizarse, por lo que el encuentro entre ambos se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, en medio del fervor por la carrera de Colapinto.

“¿Hermosa mañana verdad?”, preguntó la chica que los grababa cuando se metió en la charla. En ese momento, tanto Colapinto como Francella se sonrieron y el actor respondió: “Hermosa”. Los comentarios a ese video se llenaron de mensajes cargados de aliento y apoyo al argentino que correrá a las 15 en el Circuit Gilles-Villeneuve de Montreal, ubicado en la isla artificial de Notre-Dame, en el río San Lorenzo.

Las declaraciones de Julieta Prandi sobre sus sketches con Francella

"La verdad es que yo no estuve cómoda porque pasaron muchas cosas. Era chica, el contexto no colaboraba…y bueno, a buen entendedor ¡Pocas palabras! A mí me tocaba interpretar a un personaje border, por supuesto que yo en su momento disfruté hacerlo, pero la verdad es que también pasé situaciones muy incómodas ¡Creo que lo estoy diciendo todo! Y no estoy hablando de la época, estoy hablando de cosas que ocurrieron en ese momento, lo que pasa es que no me interesa señalar a nadie", comentó la actriz. Y sumó: "Es como cuando pasan sketches de Olmedo y Porcel en Canal Volver. O novelas donde había escenas de cachetazos. En ese momento nadie decía nada, pero hoy el enfoque es otro".

Francella.

Al mismo tiempo, Florencia Peña también se refirió a los sketches de Poné a Francella y sostuvo: "Fui muy feliz haciendo Poné a Francella. Amé ese programa y aprendí muchísimo con Guille. Pero hay sketches que hoy se sienten desactualizados, no porque en su momento no fueran buenos, sino porque la sociedad cambió y el humor también”, comentó en diálogo con Teleshow. “Hoy no haría Sambucetti ni La Nena en este contexto. Pero en aquel entonces lo hicimos y, en retrospectiva, me sorprende que algunas cosas pasaran desapercibidas".

La palabra de Francella antes del estreno de El Encargado

Yo creo que la gente se va a sentir muy identificada. El universo de El Encargado es muy local; en Europa, Estados Unidos, no hay una figura del encargado nuestro, del edificio. Pero, si lo sacas de ahí, las relaciones humanas y lo que pasa con el personaje es muy identificable. Se van a sentir identificados, no en él, sino en lo que cuenta y en lo que se ve", comentó el actor.