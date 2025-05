Impacto en la TV por lo que salió a la luz del futuro de Francella y El Encargado.

Disney+ confirmó una temporada 4 de El Encargado, la famosa serie protagonizada por Guillermo Francella que sigue al malvado portero Eliseo y sus planes para hacerse con el control de su edificio a través de la manipulación. En las últimas horas se dio a conocer una noticia que despertó la curiosidad de los fans.

El Encargado es una exitosa comedia dramática en la que Guillermo Francella interpreta a Eliseo, el conserje de un edificio que en la primera temporada ve su trabajo en peligro luego de una decisión de los vecinos. A lo largo de las temporadas el personaje ejerce su poder de vigilancia e intromisión de una manera llamativa que cautiva al público y decide darle un giro a su vida con una nueva aventura profesional.

El final de la tercera temporada de El Encargado cerraba con Eliseo haciendo una entrada triunfal a la Casa Rosada para encontrarse con el presidente de Argentina y al poco tiempo Disney+ confirmó la temporada 4 aunque no se anunció cuando será el estreno. Ahora, salió a la luz que la nueva tanda de episodios del show creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat está filmándose y su estreno está previsto para finales de 2025.

Además, trascendió una de las locaciones de los 7 nuevos episodios de El Encargado: el cementerio privado Parque Memorial, en Pilar. Aunque esto no dice nada de la historia, sí es una pista sobre alguna muerte que pueda golpear al círculo de Eliseo y que modifique la ya frágil psiquis del personaje de Francella.

"Yo creo que la gente se va a sentir muy identificada. El universo de El Encargado es muy local; en Europa, Estados Unidos, no hay una figura del encargado nuestro, del edificio. Pero, si lo sacas de ahí, las relaciones humanas y lo que pasa con el personaje es muy identificable. Se van a sentir identificados, no en él, sino en lo que cuenta y en lo que se ve", había dicho el actor Guillermo Francella años atrás, en plena campaña de promoción de la serie que todavía no anunció en qué temporada cerrará su historia. Por el momento no sabe la fecha de salida de la nueva tanda de episodios de la exitosa ficción argentina que devolvió al comediante a la pantalla chica después de la sitcom Casados con Hijos y la serie El Hombre de tu Vida, entre otras exitosas producciones de cine, teatro y televisión famosas.

Dónde queda el edificio de "El Encargado", la serie de Guillermo Francella de Disney+

El edificio que sirve de escenario para El Encargado se convirtió en un auténtico punto de interés para los seguidores de la serie. Ubicado en Arribeños 1630, en el barrio porteño de Belgrano, es visitado diariamente por fanáticos que desean fotografiarse en el lugar donde se desarrollan las complejas y entretenidas tramas de Eliseo. De hecho, la dirección ya figura en Google Maps como un atractivo turístico destacado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.