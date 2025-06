Qué significan los palos de la baraja de cartas españolas

Qué significan el oro, copa, espada y bastos en la baraja española

La baraja de cartas de española dispone de una gran popularidad en la Argentina porque es ideal para desarrollar partidas de truco, chinchón y escoba del 15. La misma se encuentra compuesta por cuatro palos, llamados oros, copas, espadas y bastos. Pero esta selección no es casual sino que esconde, un secreto bastante interesante, debido a que permite entender como funcionaba una parte de la sociedad europea del Siglo XVI.

Lo primero a mencionar es que no se trata de un producto que nació en España, ya que diversas fuentes señalan que llegó por medio de personas que emigraron desde varias partes de Asia. No hay un consenso establecido. Una parte de los historiadores fijan que este juego se creó en China, mientras que otros apuntan hacia la India. Además, los diseños de cada uno de los palos no es igual en todas los países. En el caso de Francia, se optó por tréboles, picas, corazones y diamantes.

"¿Por qué la baraja española tiene oros, copas, espadas y bastos? No es casualidad. Cada palo representa una parte del poder medieval. Y cada carta, un espejo de cómo se organizaba el mundo. Esta es su historia", expresó Iván Fernández Amil, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Las cartas presentes en las imagen son similares a aquellas que se pueden conseguir en cualquier kiosco o bazar del país. Si bien, el dibujo puede variar, las representaciones de los palos es siempre la misma.

¿Qué representan?

Los Oros : se encuentran vinculados con el dinero, el comercio, los banqueros y la burguesía. Se hace referencia a uno de los poderes más importantes de una sociedad.

: se encuentran vinculados con el dinero, el comercio, los banqueros y la burguesía. Se hace referencia a uno de los poderes más importantes de una sociedad. Las Copas: clero, el cáliz de las misas, la religión y hasta la moral. Se vincula con aquella parte de la sociedad que determina lo que está permitido y lo que no. Se creía que la Copa era la voz de Dios en la tierra.

Las Espadas : los ejércitos, los nobles, los caballeros y todos aquellos que hagan uso de la fuerza para imponer su autoridad como también el orden.

: los ejércitos, los nobles, los caballeros y todos aquellos que hagan uso de la fuerza para imponer su autoridad como también el orden. Los Bastos: los campesinos y los trabajadores. Son señalados como aquellos que mantienen gran parte de la sociedad.

Como se mencionó, hay diferencias con la baraja que se puede conseguir en Francia. Aunque cada uno de los palos elegidos tiene una gran relación con el juego español. Esto es producto de que los oros fueron reemplazados por diamantes, las copas por los corazones, las espadas por las picas y los bastos por el trébol. Lo particular de la versión francés es que cada palo dispone de 13 unidades elegibles, y que al sumarlas dan un total de 52. El mismo número de semanas que un año posee. Una cuenta que no incluye la presencia de los dos comodines.