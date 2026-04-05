La Provincia financiará viviendas en Tandil y proyecta un nuevo edificio judicial en la ciudad

El gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con el Municipio de Tandil para construir 24 viviendas, con una inversión de más de 153 millones de pesos, financiadas íntegramente por la administración de Axel Kicillof, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda y fortalecer las políticas habitacionales en la región. Además se anunció la creación de un Polo Judicial.

Las viviendas se construirán en el barrio Arco Iris y forman parte de un proyecto pendiente de 48 casas que la ex gobernadora Vidal había prometido en 2019. Del acto de firma del convenio participaron el Ministro de Desarrollo y Hábitat, Agustín Simone; el Intendente Miguel Lunghi; el Secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse; y el Diputado Nacional Rogelio Iparraguirre, quien gestionó el proyecto en febrero de este año.

"Estas son las primeras 24 viviendas de las primeras 48 que anunció y prometió a los y las tandilenses Vidal en 2017, y que también las anunció Miguel Lunghi. El convenio lo firmó la ex gobernadora un día hábil después de perder las elecciones, el 28 de octubre de 2019, pero nunca se ejecutó, al igual que también sucedió en muchos de los 135 municipios de la Provincia", manifestó el legislador Iparraguirre luego de la firma del convenio.

Este proyecto se enmarca en la transformación integral que impulsa el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con una política pública destinada a garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat de los bonaerenses. La obra será financiada en su totalidad por el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, a través del Instituto de la Vivienda, en coordinación con el Municipio de Tandil.

Tras la firma del convenio, el Ministro Agustín Simone expresó, en relación al trabajo que vienen realizando en materia de hábitat desde su cartera, que "Tenemos el mandato del gobernador Axel Kicillof de garantizar el acceso a la vivienda en todo el territorio. Este es un convenio que trabajamos con Rogelio Iparraguirre en febrero pasado y hoy podemos firmar con el Intendente Miguel Lunghi. El acceso a la vivienda es un derecho y pronto muchas familias de Tandil concretarán ese anhelo tan esperado. Este es el camino, con trabajo en conjunto entre el Ministerio de Hábitat de la Provincia y los municipios para seguir potenciando la Provincia", y añadió: "tenemos el objetivo de llegar a las familias trabajadoras que necesitan acceder al techo propio. Es una política pública que impulsa el gobernador y que trae aparejada la creación de empleo y el desarrollo planificado de las ciudades".

Nuevo polo judicial en Tandil

El Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, anunció la construcción del Edificio Judicial que será emplazado en el predio de 9 de julio y Uriburu. El nuevo Polo Judicial contará con planta baja y cinco pisos, una superficie total de 4.648 metros cuadrados y una inversión de 750 millones de pesos. La nueva sede corresponde al Departamento Judicial de Azul y forma parte de un programa consensuado entre la Provincia y el Poder Judicial. "Queremos darle la buena noticia: a través del Ministerio de infraestructura vamos construir un nuevo Polo Judicial que se licitará en 60 días y en 4 meses se adjudicará la obra", explicó Alak.

El nuevo edificio, de más de 4.500 metros cuadrados y con una inversión de 750 millones de pesos, brindará al servicio de Justicia infraestructura de calidad y facilitará el acceso a sus derechos a los ciudadanos de Tandil y la región central de la provincia. Tandil forma parte de las 11 localidades que dependen del Departamento Judicial de Azul, cabecera del Distrito. Según señaló Alak, “se trata de un moderno edificio que agrupará todos los Juzgados, tribunales y dependencias judiciales que actualmente se encuentran dispersos en distintos puntos de la ciudad”.

El nuevo Polo Judicial albergará dependencias de Corte y Alcaidía, dos Juzgados de Familia, tres Juzgados Civiles y Comerciales, un Tribunal Laboral, un Juzgado Contencioso Administrativo, dos Juzgados de Garantías, un Juzgado Correccional, un Tribunal Criminal y un Juzgado de Garantías del Joven.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires llamará a licitación en 60 días y en 4 meses se adjudicará la construcción del Polo Judicial para la obra que prevé: acceso peatonal, vehicular y estacionamientos, espacio verde arbolado, planta baja en doble altura para la atención al público, administración general, acceso a ascensores y escaleras, sala de espera y sanitarios públicos.