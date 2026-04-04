La Rioja incorpora nuevos servicios para mejorar el tratamiento de pacientes con enfermedad renal

La provincia de La Rioja avanzó en el fortalecimiento de su sistema de salud pública con la habilitación de consultorios especializados para pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud provincial y el INCUCAI.

La iniciativa se implementará en el Hospital de la Madre y el Niño y tiene como objetivo mejorar el abordaje integral de esta patología, mediante la detección temprana, el seguimiento continuo y la optimización del acceso a tratamientos y trasplantes. Además, permitirá integrar la información de los pacientes al Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA), lo que facilitará una planificación sanitaria más precisa.

El programa se enmarca en una política nacional orientada a fortalecer la atención de enfermedades crónicas en el sistema público, a través de tres ejes principales: capacitación permanente de los equipos de salud, asistencia técnica especializada y financiamiento para garantizar el funcionamiento de los consultorios.

El director del CUCAILAR, Carlos Reinoso, destacó que esta estrategia permitirá contar con información sistematizada sobre los pacientes, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones en materia sanitaria. En ese sentido, señaló que uno de los objetivos centrales es que las personas lleguen en mejores condiciones a una eventual instancia de trasplante.

Por su parte, el nefrólogo pediatra José María Ojeda, responsable del nuevo consultorio, subrayó la importancia de la detección temprana para modificar el curso de la enfermedad. Explicó que el acompañamiento desde etapas iniciales permite retrasar o evitar procedimientos invasivos como la diálisis, mejorando así la calidad de vida de los pacientes.

El acto de formalización del convenio contó con la participación del ministro de Salud provincial, Juan Carlos Vergara; el vicepresidente del INCUCAI, Richard Miguel Malán; la directora ejecutiva del hospital, Viviana Pérez; y la referente provincial de Enfermedad Renal Crónica, Erica Nieto.

Si bien la firma del acuerdo formaliza la implementación del programa, desde el hospital ya comenzaron las tareas de identificación y seguimiento de pacientes, marcando el inicio de una nueva etapa en la atención de esta enfermedad en la provincia.

La Enfermedad Renal Crónica es considerada un problema de salud pública a nivel global, debido a su impacto en la calidad de vida y su relación con otras patologías. En ese contexto, el fortalecimiento de estrategias de detección temprana y seguimiento resulta clave para reducir la mortalidad y mejorar el pronóstico de los pacientes.

Con esta iniciativa, La Rioja incorpora herramientas para optimizar la atención y avanzar en un modelo de salud más preventivo, con foco en el acompañamiento integral y el acceso equitativo a tratamientos especializados.