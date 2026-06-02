El neozelandés Payne gestiona bien su fama en las redes sociales, según su desconcertado entrenador

FOTO DE ARCHIVO. 10 de septiembre de 2024; Cincinnati, Ohio, EEUU; El defensa de Nueva Zelanda Tim Payne (2) patea el balón en la primera mitad en el Estadio TQL

El defensa neozelandés ​Tim Payne se toma con calma su repentina fama en las redes sociales mientras se prepara para la Copa Mundial, lo que ‌ha atraído una atención inesperada hacia ‌la selección del torneo con peor posición en el "ranking" de la FIFA.

En menos de una semana, la cuenta de Instagram de Payne pasó de 4.715 seguidores a 4,2 millones después de que un "influencer" argentino decidiera que era el jugador menos conocido del Mundial e instara a su audiencia a dar "me gusta" y comentar sus publicaciones y seguirlo.

El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, admitió ​que no entendía realmente ⁠los mecanismos de viralidad en las redes sociales, pero dijo que Payne ‌lo estaba gestionando todo bien.

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"No soy muy hábil con las ⁠redes sociales. Por lo que entiendo, obviamente ⁠es algo importante; las cifras de las que hablan son enormes", dijo Bazeley a periodistas en Fort Lauderdale, Florida.

"Creo que Tim lo está manejando realmente bien."

"Probablemente ⁠sea el tipo de persona que no se entusiasma demasiado con ​muchas cosas. Sabe por qué está aquí y qué ‌quiere obtener de este torneo, de ‌esta gira."

"Pero no entiendo realmente la mecánica que hay detrás de las ⁠cifras, ni lo que significan."

"Estoy seguro de que los chicos le están tomando un poco el pelo ya de paso. Creo que ya tiene una canción y cosas así."

El "influencer" Valen Scarsini, conocido como "elscarso" en Instagram y TikTok, encendió ​la mecha ‌la semana pasada cuando publicó un video en el que animaba a sus seguidores a mostrar su apoyo al defensa del Wellington Phoenix.

Desde entonces, la audiencia de Payne en Instagram ha superado a la de la mayoría de los deportistas y figuras públicas de ⁠Nueva Zelanda, incluidos el jugador de críquet Kane Williamson (3,3 millones de seguidores) y el equipo de rugby All Blacks (2,8 millones).

Payne publicó un video el viernes pasado en el que le daba las gracias a Scarsini en español y decía que habían sido unas "48 horas bastante locas".

Su perfil está salpicado de mensajes de apoyo en varios idiomas.

"Nuestro GOAT. Sin Payne no hay recompensa", escribió un seguidor, utilizando la popular sigla ‌del inglés que significa "el mejor de todos los tiempos".

Scarsini publicó en su propia cuenta de Instagram que tenía previsto volar a Florida para ver el amistoso de preparación mundialista de los All Whites contra Haití y que se reuniría con Payne después del partido más tarde el martes.

"A veces uno piensa que no ‌va a ver nada diferente. Es un partido de fútbol, 11 contra 11, el mismo campo, el mismo balón", dijo Bazeley.

"Pero hemos venido aquí y ha ocurrido algo ‌diferente con esto."

El ⁠centrocampista neozelandés Marko Stamenic dijo a periodistas que estaba muy contento por Payne y que estaba seguro de que no se ​le subiría a la cabeza.

"Sinceramente, esto sólo muestra el poder de las redes sociales", dijo.

"Está totalmente concentrado en la tarea que tenemos aquí."

Con información de Reuters