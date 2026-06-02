Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 2 de junio de 2026

Rosario nublado.

El otoño sigue marcando el pulso climático en la provincia de Santa Fe. Para este martes 2 de junio de 2026, el tiempo se presentará estable en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, con temperaturas moderadas y nubosidad predominante durante gran parte del día, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones meteorológicas acompañarán las actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones y los registros térmicos se mantendrán dentro de valores típicos para esta época del año. Además, el pronóstico del SMN anticipa una tendencia similar para los días siguientes.

Cómo estará el tiempo este martes en Rosario

En la ciudad del monumento a la bandera, la temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias será prácticamente nula.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, con registros cercanos a los 11 grados, mientras que se alcanzará el pico térmico por la tarde con 17 grados. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 13 grados.

Pronóstico de Rosario.

Las previsiones también indican vientos leves a moderados, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Los detalles del pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe

La capital provincial tendrá condiciones muy similares. El martes arrancará con una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados, en un contexto de abundante nubosidad y sin chances significativas de precipitaciones.

Por la mañana, la temperatura rondará los 13 grados, mientras que durante la tarde alcanzará los 17 grados. Para la noche se espera un leve descenso térmico, con valores cercanos a los 14 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

Los vientos se mantendrán débiles, con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, favoreciendo una sensación térmica acorde a la temperatura real.

Qué anticipa el pronóstico para los próximos días

Las perspectivas para miércoles y jueves muestran una continuidad de las condiciones estables en ambas ciudades. En Rosario se esperan máximas de entre 18 grados y 20 grados hacia el viernes, mientras que en Santa Fe podrían llegar hasta los 22 grados el jueves.

La nubosidad seguirá siendo protagonista, aunque sin anuncios de lluvias relevantes. De esta manera, la provincia atravesará el inicio de junio con jornadas frescas por la mañana, temperaturas agradables por la tarde y un escenario meteorológico sin sobresaltos.