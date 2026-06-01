Abogado de derecha De La Espriella y senador izquierdista Cepeda avanzan a segunda vuelta presidencial en Colombia

Elecciones presidenciales en Colombia

Por Julia Symmes Cobb, Luis Jaime Acosta ​y Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 1 jun (Reuters) - El abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda competirán en una segunda vuelta presidencial en junio tras una reñida votación el domingo, ‌en una contienda dominada por las preocupaciones ‌de los electores sobre la seguridad y la economía, para las que los candidatos ofrecen soluciones populistas.

De La Espriella, quien nunca ha ocupado un cargo de elección popular, obtuvo un 43,7% de los votos, mientras que Cepeda, senador de larga trayectoria y activista, quedó atrás con el 40,9%.

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El estilo personal de De La Espriella y sus propuestas de política, incluida una dura ofensiva contra los grupos armados ilegales y la construcción de 10 megacárceles, han generado comparaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

"Estoy listo para dar la batalla final, estoy listo ​para una segunda vuelta en la ⁠que esta patria milagrosa y sus seguidores prevalecerán", dijo el domingo por la noche desde una tarima ‌instalada en una embarcación, que llegó al malecón de Barranquilla, a orillas del río Magdalena, ⁠donde mantiene una de sus residencias.

"Hoy hemos cerrado la primera página ⁠de la historia, pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio", aseguró el empresario de 47 años que se considera un "outsider" de la política y quien también reside en Miami e Italia con ⁠su esposa y sus cuatro hijos.

De La Espriella, apodado "El Tigre", propone la reducción de la pobreza ​mediante una mejor educación, atención médica y vivienda para los más pobres.

El abogado ‌afirma no tener vínculos con la política y haber ‌financiado su campaña con recursos propios, sin donaciones de partidos ni de grandes empresas. Reuters no pudo ⁠verificar de forma independiente esa afirmación.

Cepeda, un legislador de 63 años e hijo de un líder comunista asesinado, lideró algunas encuestas sobre intención de voto antes de la primera vuelta, pero los resultados del domingo sugieren que enfrentará una competencia mucho más difícil ahora que los votantes de derecha no tienen múltiples opciones.

Los candidatos de centro ​obtuvieron apoyos de un ‌solo dígito.

CUESTIONAMIENTOS A LOS RESULTADOS

Tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro, sin presentar pruebas, denunciaron posibles irregularidades en el conteo de votos y anunciaron que solo reconocerán los resultados cuando los jueces los confirmen. Hacia la noche del domingo, casi la mitad de las actas de las urnas habían sido revisadas formalmente.

Los dos candidatos se lanzaron ataques mutuos en sus declaraciones del domingo por ⁠la noche. De La Espriella se refirió a Cepeda como el títere de Petro, "heredero del narcoterrorismo" y "delincuente", mientras que Cepeda llamó a su rival "mafioso fascista" y criticó su historial como abogado.

De La Espriella, quien ha representado legalmente a figuras controvertidas como el exministro venezolano Alex Saab, advirtió que un triunfo de Cepeda garantizaría la continuidad de las políticas económicas de Petro, incluyendo la prohibición de nuevos proyectos petroleros, ampliamente criticadas por políticos e inversionistas.

Cepeda, quien participó en las negociaciones que terminaron con un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, promete diálogos ‌con otros grupos armados para poner fin al conflicto interno del país, que ha durado seis décadas y ha dejado más de 450.000 muertos, un esfuerzo que ha tenido poco avance con Petro.

También planea profundizar reformas para reducir la desigualdad y la pobreza, incluyendo el aumento de impuestos a los altos ingresos, la entrega de un millón de hectáreas a las víctimas del conflicto y la ampliación del apoyo económico a los adultos mayores, familias pobres y ‌jóvenes.

"Vamos a intensificar todos nuestros esfuerzos desde esta noche para reunir y unir las fuerzas necesarias para derrotar a Abelardo De La Espriella con una clara verificación electoral", dijo Cepeda a sus seguidores.

La abstención en la votación del domingo podría dar ‌a los candidatos margen de ⁠maniobra si logran convencer a más simpatizantes de votar en la segunda vuelta del 21 de junio.

Un 58% de los 41,4 millones de votantes habilitados participaron en la primera vuelta, ​según cifras de la autoridad electoral.

Paloma Valencia, senadora respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, fue hasta hace poco la principal candidata de derecha en la contienda, pero obtuvo menos del 7% de los votos.

La congresista y Uribe anunciaron su apoyo a De La Espriella para la segunda vuelta.

Con información de Reuters