Irak apuesta por la experiencia en la convocatoria para el Mundial, con Hussein al frente del ataque

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias interconfederaciones - Final - Irak vs Bolivia - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 31 de marzo de 2026. Fernando Nava de Bolivia en acción con Hussein Ali de Irak

El ​seleccionador de Irak, Graham Arnold, anunció el lunes su lista definitiva de 26 ‌jugadores para la Copa ‌Mundial, apoyándose en gran medida en el núcleo de futbolistas que aseguró la clasificación a través de las eliminatorias intercontinentales.

El experimentado delantero Aymen Hussein está llamado a encabezar el ataque iraquí en Norteamérica. El veterano atacante, ​una figura talismán ⁠para la selección nacional, lidera una ‌potente línea ofensiva que también incluye ⁠a Ali al-Hamadi, del Ipswich ⁠Town, y a los talentosos jóvenes Ali Jassim y Youssef Amyn.

Una ausencia destacada en la convocatoria ⁠de Arnold fue la del defensa ​del Dundee Dario Naamo. El ‌lateral quedó fuera después de ‌cambiar recientemente su nacionalidad deportiva, tras haber ⁠representado a Finlandia en categorías juveniles internacionales.

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Las opciones de Arnold en el centro del campo cuentan con una considerable experiencia europea, ​encabezadas ‌por Zidane Iqbal, del Utrecht, y Aimar Sher, del Heerenveen. Arnold también decidió mantener al arquero Kamil Saadi con el plantel durante la concentración como medida ⁠de precaución ante posibles lesiones.

Irak regresa a la gran cita mundial por primera vez en 40 años después de vencer 2-1 a Bolivia en abril para asegurar la última plaza del Mundial. La selección quedó encuadrada en el Grupo ‌I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Arqueros: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil.

Defensas: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, ‌Mustafa Saadoon.

Centrocampistas: Amir al-Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko ‌Farji.

Delanteros: Ali ⁠Jassim, Ali al-Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein, Mohanad Ali.

Con información de Reuters