Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes con el aumento de junio 2026

Cuánto cobran empleadas domésticas por categoría

El sueldo de las empleadas domésticas vuelve a actualizarse en junio luego del nuevo acuerdo paritario alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La suba impacta sobre todas las categorías del régimen y modifica tanto los valores por hora como los salarios mensuales mínimos del personal registrado.

El entendimiento fue firmado entre representantes sindicales y cámaras empleadoras en medio de las negociaciones salariales del sector, con el objetivo de recomponer ingresos frente a la inflación acumulada y actualizar los pisos salariales legales para las trabajadoras de casas particulares.

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo también dispuso la incorporación gradual al básico del bono extraordinario de $20.000 que venía pagándose como suma fija no remunerativa desde marzo de 2026. Ese mecanismo tendrá impacto directo sobre el cálculo del aguinaldo, aportes jubilatorios, antigüedad e indemnizaciones.

Cómo se aplican los aumentos para empleadas domésticas

La paritaria estableció una serie de incrementos acumulativos entre abril y julio de 2026. Cada ajuste se calcula sobre el salario vigente del mes anterior y alcanza a todas las categorías del régimen.

El cronograma acordado quedó definido de la siguiente manera:

Abril 2026: aumento del 1,8%

Mayo 2026: incremento del 1,6%

Junio 2026: suba del 1,5%

Julio 2026: actualización adicional del 1,4%

Los aumentos se aplican tanto al personal con retiro como sin retiro. En paralelo, el acuerdo determinó que la mitad del bono extraordinario de $20.000 ya comenzó a incorporarse al salario básico desde abril. Los $10.000 restantes continuarán pagándose como suma no remunerativa hasta julio, cuando pasarán definitivamente al básico.

Salarios empleadas domésticas

Una vez absorbidos por el salario, esos importes comenzarán a computarse plenamente para:

aguinaldo

vacaciones

aportes previsionales

cálculo de antigüedad

indemnizaciones laborales

Cuánto cobra una empleada doméstica en junio de 2026

La categoría más numerosa del régimen es la de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento cotidiano del hogar.

Los salarios mínimos vigentes en junio de 2026 quedaron fijados en:

Tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Cuidado y asistencia de personas

Incluye acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales

Tareas específicas

Corresponde a personal con conocimientos particulares o funciones especializadas, como cocineros.

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales

Supervisores

Es la categoría con los salarios más altos del régimen.

Supervisores con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales

Supervisores sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales

Caseros

Incluye trabajadores que residen en el domicilio donde prestan tareas.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Aumento personal doméstico

Qué adicionales deben cobrar las empleadas domésticas

Además del salario básico, las trabajadoras registradas tienen derecho a distintos adicionales obligatorios. Uno de los principales conceptos es la antigüedad, equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador. Ese monto debe figurar detallado en el recibo salarial.

Por ejemplo, una trabajadora con cinco años de antigüedad debe cobrar un adicional equivalente al 5% de su sueldo básico. También continúa vigente el adicional por zona desfavorable, que representa un 30% extra sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría.

El beneficio alcanza a trabajadoras que desempeñen tareas en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

El acuerdo paritario todavía prevé una nueva actualización salarial para julio. Ese mes se aplicará el último tramo del incremento pactado, correspondiente al 1,4%. Además, julio marcará la incorporación definitiva al salario básico de los $10.000 restantes del bono extraordinario que aún se mantiene como suma no remunerativa.

Con esa integración, el total comenzará a computarse plenamente para aguinaldo, vacaciones, aportes jubilatorios y cálculo de indemnizaciones, mientras el sector aguarda nuevas negociaciones paritarias para revisar la evolución salarial durante el segundo semestre del año.