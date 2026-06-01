KLM cancela los vuelos a Uganda debido a las restricciones por el ébola

FOTO DE ARCHIVO. Aviones de KLM se preparan para despegar en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, en Schiphol, Países Bajos

KLM canceló ​los vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional de Entebbe, cerca de Kampala, la ‌capital de Uganda, debido ‌a las restricciones relacionadas con un brote de ébola en África central, según informó la aerolínea neerlandesa a última hora del viernes.

KLM señaló que, aunque la zona no se considera actualmente una zona de riesgo activo, ya no puede operar las rutas previstas debido ​a las medidas ⁠de viaje y entrada que algunos países han ‌introducido para las personas que han pasado ⁠recientemente por Entebbe, incluida su ⁠tripulación.

• Se han cancelado dos vuelos entre Ámsterdam y Entebbe con escala en la capital de Ruanda, Kigali, programados ⁠para el sábado y el lunes, según ​muestran los datos de Flightradar24.

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• "Seguimos vigilando ‌la situación y estudiando las ‌posibilidades", dijo KLM en un aviso de viaje.

• La ⁠OMS declaró el brote de ébola causado por la rara variante Bundibugyo del virus en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda emergencia de salud pública ​de importancia ‌internacional, aunque no cumple los criterios de una emergencia pandémica.

• En mayo, EEUU introdujo controles de viaje reforzados, restricciones de entrada y medidas de salud pública para prevenir la propagación ⁠de la enfermedad.

• Brussels Airlines dijo la semana pasada que las restricciones prohibían a los miembros de la tripulación entrar en EEUU si habían estado en RDC o en Uganda en los 21 días anteriores.

• La aerolínea belga afirmó que realizaría "ajustes significativos" en la programación de su ‌tripulación para seguir operando vuelos a Entebbe, Kinsasa, Nueva York y Washington, y añadió que mantendría su horario de vuelos siempre que fuera posible.

• El 20 de mayo, un vuelo de Air France de París a Detroit ‌fue desviado a Montreal después de que un pasajero procedente de RDC embarcara "por error", según informaron varios medios de comunicación.

• ‌Emirates dijo ⁠el jueves que los viajeros deben consultar los requisitos de entrada del destino antes de ​volar, señalando las medidas relacionadas con el ébola en varios países.

Con información de Reuters