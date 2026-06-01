Los debutantes Volpato y Yengi entran en la convocatoria de la selección australiana para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. 30 de mayo de 2026; Pasadena, California, EEUU; El centrocampista australiano Connor Metcalfe (8) y el defensa central mexicano Luis Romo (7) luchan por el balón en la primera parte en el estadio Rose Bowl

La ​decisión de última hora del exinternacional sub-20 italiano Cristian Volpato de cambiar de país y jugar con Australia ha dado sus frutos, ‌al ser incluido en la ‌convocatoria de Tony Popovic para el Mundial.

El mediapunta, que juega en Italia y rechazó la oportunidad de jugar con Australia en el Mundial de 2022, es uno de los dos jugadores sin experiencia internacional de la plantilla, junto con el delantero Tete Yengi, que juega en Japón y fue una sorpresa en la convocatoria para la concentración previa al ​torneo en Florida.

Volpato se ⁠incorporó a la selección el sábado por la mañana, un día ‌después de que Football Australia confirmara su decisión de abandonar ⁠la selección italiana.

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Tete Yengi, hermano menor del también ⁠delantero australiano Kusini Yengi, fue seleccionado tras perderse la derrota por 1-0 en el amistoso contra México, coanfitrión del Mundial, disputado el sábado en ⁠el estadio Rose Bowl de Los Ángeles.

Popovic ya había dado pistas ​sobre el núcleo de su plantilla con sus ‌selecciones en la concentración en Sarasota, ‌pero tuvo que tomar algunas decisiones difíciles tras la derrota ante ⁠México.

Finalmente, se decantó por Patrick Beach como tercer portero en detrimento de Joe Gauci, con el capitán Mat Ryan como titular en la portería de los Socceroos y Paul Izzo como suplente.

La inclusión de Yengi ​supuso la exclusión ‌del delantero Brandon Borrello, mientras que el extremo Martin Boyle también quedó fuera cuatro años después de que una lesión arruinara sus esperanzas de jugar en Qatar 2022.

El defensa Kye Rowles tampoco entró en la convocatoria de 26 jugadores.

"Hubo que tomar ⁠algunas decisiones difíciles; esa es la naturaleza de los grandes torneos", dijo Popovic en un comunicado.

"Pero también es un mérito para todos los jugadores que han participado en las últimas semanas y que han trabajado muy duro durante una pretemporada prolongada y exigente."

La convocatoria incluye a 17 debutantes en el Mundial, entre ellos el defensa de 18 años Lucas Herrington y el centrocampista del ‌Sydney FC de 21 años Paul Okon-Engstler, que ha sido recompensado por su buen estado de forma en la A-League.

El defensa central Harry Souttar y el extremo Mathew Leckie, héroes de Australia en Qatar 2022, han sido incluidos tras recuperarse de largas lesiones.

Nishan Velupillay y Awer Mabil, del Melbourne Victory, ‌se unen a Nestory Irankunda y al delantero Mohamed Touré en la línea de ataque de Popovic.

Convocatoria de Australia:

Patrick Beach, Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, ‌Alessandro Circati, Milos Degenek, ⁠Cameron Devlin, Jason Geria, Lucas Herrington, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Jacob Italiano, Paul Izzo, Mathew Leckie, Awer ​Mabil, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Mat Ryan, Harry Souttar, Mohamed Touré, Kai Trewin, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Con información de Reuters