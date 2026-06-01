EEUU bloquea exportación de chips avanzados de IA a filiales chinas en Malasia y otros países

FOTO DE ARCHIVO. El superchip Nvidia GB10 Grace Blackwell se exhibe en la conferencia GTC de la compañía en San José, California, EEUU

Por Karen Freifeld y Fanny ​Potkin

1 jun (Reuters) - El Departamento de Comercio de Estados Unidos tomó medidas el domingo para cerrar una posible laguna jurídica que podría haber llevado a las empresas a ‌exportar los chips más avanzados del ‌mundo —como los procesadores Blackwell de Nvidia, los más sofisticados— a filiales de empresas chinas ubicadas fuera de China.

Esta inesperada directriz sugiere que los mejores chips de IA de Estados Unidos podrían haber llegado a las filiales de empresas chinas de IA con sede en lugares como Malasia, a pesar de los amplios esfuerzos estadounidenses por privar a las empresas chinas de los semiconductores necesarios para desarrollar capacidades críticas de IA.

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La nueva directriz se publicó en la ​página web del Departamento ⁠de Comercio el domingo, después de que circulase en Washington un documento sobre la laguna ‌jurídica, según personas familiarizadas con el asunto. El documento, del que ⁠Reuters tuvo acceso a una copia, afirma que "las compuertas ⁠se han abierto silenciosamente". Fechado el viernes, el documento no indica ningún autor.

No está claro cuántos chips se han exportado durante el año en que el Gobierno de Donald Trump dejó ⁠la puerta abierta. Una fuente del sector de los chips con un profundo ​conocimiento de la cadena de suministro estimó que se trataba de ‌cientos de miles.

En unas inusuales directrices publicadas ‌durante el fin de semana, la Oficina de Industria y Seguridad del departamento dijo ⁠que aplicaría los requisitos de licencia para chips avanzados a las entidades con sede en China cuando estas se encontraran fuera de China.

"La Oficina de Industria y Seguridad ha publicado una guía que aclara los requisitos de licencia de exportación vigentes desde 2023", dijo un ​portavoz de la ‌oficina. "La Oficina de Industria y Seguridad seguirá aplicando rigurosamente los controles de exportación para salvaguardar la tecnología crítica estadounidense".

La nueva directriz no cambia nada para Nvidia, según un responsable de la empresa, quien añadió que no podían enviar los chips porque el Departamento de Comercio había impuesto claramente un requisito de licencia ⁠a Nvidia en una carta.

AMD, otro gran fabricante de los codiciados chips de IA, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Departamento de Comercio creó esta laguna jurídica cuando anunció en mayo de 2025 que no aplicaría la norma de difusión de IA emitida en los últimos días del Gobierno de Joe Biden. La norma establecía requisitos de licencia que regulaban el acceso global a los chips de IA.

El exfuncionario del Departamento de Estado Chris McGuire, experto en tecnología ‌y seguridad nacional, dijo el domingo en una publicación en redes sociales que esta laguna jurídica permitía a las filiales en el extranjero de empresas chinas comprar chips Blackwell de Nvidia sin necesidad de licencia. "Esto es un problema enorme", afirmó.

"Las empresas chinas han estado comprando estos chips, muy probablemente a gran escala", señaló McGuire.

McGuire señaló que la directriz cierra esa laguna, pero deja ‌otra abierta. Esa laguna elimina el requisito de que TSMC, con sede en Taiwán, y otras fundiciones realicen una diligencia debida adicional para garantizar que los chips de IA de alta gama que ‌fabrican no se destinan ⁠a empresas chinas ficticias. Afirmó que la directriz no resolvía ese problema.

Un portavoz de TSMC se negó a hacer comentarios.

Además, la nueva directriz no ​exige a los centros de datos que dejen de utilizar los chips, ni que interrumpan el mantenimiento de los equipos informáticos avanzados, como los servidores.

Con información de Reuters