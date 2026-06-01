Nvidia afirma que Vera será su nuevo gran motor de crecimiento en IA

FOTO DE ARCHIVO. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, entrega regalos a los trabajadores durante la celebración Constellation para todos los empleados en Taipéi, Taiwán

Por Max A. ​Cherney y Wen-Yee Lee

TAIPÉI, 1 jun (Reuters) - La unidad central de procesamiento (CPU) Vera de Nvidia está diseñada ‌para agentes de ‌inteligencia artificial y entre sus primeros usuarios figuran OpenAI, Anthropic y SpaceX, según Jensen Huang, CEO del fabricante de chips valorado en 5 billones de dólares.

Huang habló y realizó una presentación antes de la conferencia Computex en Taipéi, donde se reúnen líderes de ​algunas de las ⁠mayores empresas tecnológicas del mundo.

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Durante una llamada con ‌analistas sobre resultados en mayo, Huang ⁠dijo que los nuevos procesadores ⁠centrales Vera de Nvidia le dan acceso a un nuevo mercado de 200.000 millones de dólares.

"Esta (CPU Vera) va ⁠a ser nuestro nuevo gran motor de crecimiento", ​dijo Huang durante un extenso discurso ‌en el que describió los ‌últimos productos de inteligencia artificial de Nvidia y ⁠destacó el papel central de la isla en la industria tecnológica global.

Huang también calificó de una "completa tontería" las preocupaciones de que la IA reduzca ​la demanda ‌de ingenieros de software, y sostuvo, en cambio, que la tecnología impulsaría la contratación al hacer que los trabajadores sean más productivos.

"Esta es la promesa de la IA. El número ⁠de ingenieros, de ingenieros de software, en realidad está aumentando. La gente habla de que la IA reduce empleos, una completa tontería. Está haciendo que se contrate a más ingenieros de software."

Huang, nacido en la ciudad sureña taiwanesa de Tainan, anunció la semana pasada planes ‌para invertir alrededor de 150.000 millones de dólares al año en Taiwán, al que describió como el epicentro de la revolución de la IA.

El discurso en el Taipei Music Hall se produce unas dos semanas después ‌de que acompañara al presidente estadounidense, Donald Trump, en una visita a Pekín, como parte de una delegación empresarial ‌de alto nivel, ⁠para reunirse con el líder chino, Xi Jinping.

La feria Computex se celebra del ​2 al 5 de junio.

Con información de Reuters