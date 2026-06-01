Efemérides del 1 de junio: qué pasó un día como hoy

Mundial 1978.

Cada 1 de junio se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Niní Marshall y Marilyn Monroe, el comienzo del Mundial de 1978 en Argentina hasta la conmemoración del Día Mundial de la Leche.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1903 - Nacimiento de Niní Marshall

En Buenos Aires nació Marina Esther Traveso, la actriz, comediante y guionista más conocida como Niní Marshall, quien encarnó a los populares personajes de Cándida y de Catita, entre otros. Trabajó en radio y filmó 38 películas. En 1989 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

1921 - Masacre de Tulsa

En la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, grupos armados de la población blanca cometieron un ataque racista en el que fueron asesinados alrededor de 300 afroestadounidenses. Los familiares de las víctimas fueron indemnizados 80 años después de la masacre.

1921 - Godoy Cruz

En Victoria 41, calle de la ciudad de Mendoza donde estaba el tradicional “Bar Victoria”, fue fundado el Club Sportivo Godoy Cruz. ”Quedó sellada la palabra de honor: vamos a fundar un club que nos identifique, dijo una voz en medio de tanta charla”, recuerda hoy la web del club mendocino. Su primer presidente fue Romero Garay.

1926 - Nacimiento de Marilyn Monroe

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, nació Norma Jeane Mortenson, actriz que con el nombre de Marilyn Monroe se convirtió en una de las más populares del siglo XX. Considerada un ícono pop y símbolo de la sensualidad, filmó 30 películas, entre ellas Eva al desnudo, La comezón del séptimo año y Los caballeros las prefieren rubias.

1937 - Nacimiento de Morgan Freeman

El actor nació en Memphis. Comenzó su carrera en televisión y alcanzó fama internacional con películas como Conduciendo a Miss Daisy, Robin Hood: Prince of Thieves y Sueño de libertad. También trabajó junto a Clint Eastwood en Los imperdonables, Million Dollar Baby —por la que ganó un Oscar— e Invictus, donde interpretó a Nelson Mandela. Además, participó en la trilogía de Batman de Christopher Nolan y fue narrador de La marcha de los pingüinos. En los últimos años enfrentó denuncias por acoso sexual.

1967 - The Beatles

Se lanzó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el octavo álbum de la banda británica y uno de los más vendidos. Este álbum es considerado una de las mejoras obras de The Beatles y citado entre los más influyentes de todos los tiempos.

1969 - John Lennon

En un hotel de la ciudad canadiense de Toronto, el cantante grabó junto a su esposa, Yoko Ono, y otros artistas la canción Give Peace a Chance en protesta contra la guerra de Vietnam. La canción fue editada en disco sencillo, del sello Plastic Ono Band. Su lado B tenía Remember Love, de Yoko Ono.

1974 - Maniobra de Heimlich

La revista estadounidense Emergency Medicine publicó por primera vez la maniobra de Heimlich o de compresiones abdominales, un procedimiento de primeros auxilios para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento con comida o algún objeto.

1978 - Mundial '78

Empezó el Mundial de Argentina 1978 en plena dictadura del general Jorge Rafael Videla. La por entonces Alemania Federal y Polonia jugaron el partido inaugural del torneo, en el que empataron 0-0 en el estadio Monumental. La Copa del Mundo volvía a Sudamérica por primera vez desde 1962.

1991 - Tierra del Fuego

En la ciudad de Ushuaia se juró la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que queda así constituida bajo ese nombre. Con ese acto, Argentina pasa a tener 23 provincias.

2008 - Fallecimiento de Licha

A los 92 años murió Alicia Zubasnabar de De la Cuadra, apodada Licha, una de las 12 fundadoras de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y su primera presidenta.

2018 - Destitución en España

Mariano Rajoy fue destituido como presidente de España luego de una moción de censura impulsada por el socialista Pedro Sánchez. La iniciativa prosperó luego del escándalo de corrupción del caso Caso Gürtel, que involucró al Partido Popular. Con apoyo de grupos nacionalistas, Sánchez reunió 180 votos, superando los 176 necesarios. Así terminaron seis años y medio de gobierno conservador y Sánchez asumió como nuevo mandatario, mientras Rajoy se retiró de la política.

Mariano Rajoy.

2026 - Día Mundial de la Leche

Esta fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el mundo.