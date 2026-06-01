Humillaron a Robertito en un móvil de LN+ en vivo.

El asesinato de Agostina Vega conmocionó no solo a Córdoba, sino también a todo el país. El cuerpo de la joven de 14 años fue hallado tras una semana de búsqueda, este sábado 30 de mayo por la tarde, luego de que estuviera desaparecida desde el 23. Esto desde luego contó con una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales.

Diversos noticieros se hicieron presentes, mientras que programas de toda índole analizaron las pruebas que hoy existen (incluyendo la detención de Claudio Barrelier, el único sospechoso que hay actualmente), recogiendo testimonios de todo tipo. Tal fue el caso del que Roberto Funes Ugarte conduce en LN+, donde mediante un móvil en La Docta hablaron con diferentes transeuntes para que den su opinión.

El homicidio de Agostina Vega conmocionó a todo el país.

En determinado momento, la movilera Carola Suárez charló con una joven llamada Celeste. "Siento que hay algo con respecto a la Justicia y a las condenas que se les da a este tipo de personas, que son muy flojas. Es algo que vengo pensando y viendo en varios casos, parte de la marcha del 3 va a ser buscar justicia para todas esas mujeres que han pasado y están pasando por esta situación", expuso. Si bien venía llevando la charla de manera amena, su semblante cambió cuando la periodista quiso conectarla con Robertito.

El desplante de una entrevistada a Robertito en vivo

"Ay no, si es Robertito Funes no me interesa hablar con él", deslizó rápidamente la muchacha. "¿Por qué?", cuestionó su interlocutora, sorprendida. "No, no me interesa", recibió como respuesta. "Es muy amoroso mi compañero, muy respetuoso", insistió la trabajadora de prensa. "No, es un facho. No quiero hablar con él", señaló de manera contundente Celeste.

"Ah bueno", atinó a decir Funes Ugarte desde los estudios, mientras que Carola sostuvo que ella podía dar su punto de vista de igual modo y dialogar. "Te lo agradezco, tengo una posición muy contraria a la que él maneja. Creo que también es una persona que no se asume como parte de una comunidad, que estaría bueno que se replantee un par de cosas y que deje de operar, y de trabajar, para los cínicos que justamente son los que permiten que estas cosas pasen. Te agradezco porque te acercaste de manera buena, fuiste respetuosa y educada, pero prefiero no hacerlo", sentenció.