Crimen de Agostina: las incógnitas sin resolver y los próximos pasos de la investigación

El caso de Agostina Vega, la adolescente de de 14 años que fue asesinada en Córdoba, sigue generando conmoción y plantea un escenario judicial complejo. El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, señaló que aún restan resolver tres incógnitas fundamentales: el móvil del crimen, lo que sucedió dentro de la vivienda del acusado Claudio Barrelier y si hubo más personas involucradas. “Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa”, expresó Garzón, que subrayó la necesidad de reconstruir con precisión las últimas horas de la adolescente. Mientras tanto, la autopsia, las pericias y los rastrillajes serán determinantes para avanzar en la causa y definir el rol del detenido.

En este sentido, el fiscal también sostuvo que “uno de los principales objetivos por esclarecer es el móvil del crimen”, y dejó en claro que no se descarta ninguna hipótesis por lo que la investigación se centra en determinar los motivos del asesinato. Además, Garzón remarcó que “por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance de la investigación”, y abrió la posibilidad de que se sumen nuevos acusados en el expediente.

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La autopsia y los estudios forenses complementarios serán claves para establecer la data exacta del crimen, aunque el fiscal anticipó que habría ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Por su parte, los especialistas advirtieron que los análisis “podrían demorar varios días” y permitirán conocer la causa precisa de la muerte y los mecanismos empleados.

Crimen de Agostina: las incógnitas sin resolver y los próximos pasos de la investigación

Caso Agostina: la escena del crimen

En paralelo, los investigadores hallaron pruebas en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico. Allí se detectaron manchas de sangre y paredes lavadas con lavandina, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se produjo en ese lugar. Los rastrillajes en Ampliación Ferreyra también forman parte de los próximos pasos. Se busca recuperar restos y evidencias que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos. El análisis de cámaras de seguridad y datos de geolocalización vinculó al Ford Ka negro con la zona del hallazgo, lo que constituye un elemento central en la causa.

El rol del detenido

El rol del detenido será otro aspecto a definir. Barrelier deberá enfrentar una imputación más grave: de privación ilegal de la libertad a homicidio agravado, lo que en caso de condena implicaría prisión perpetua. La fiscalía también evaluará si el acusado decide declarar o mantener silencio frente a la acumulación de pruebas en su contra.

En un carril paralelo, se analiza por qué Barrelier fue liberado el año pasado tras ser imputado por privación ilegal de la libertad contra una expareja, un antecedente que hoy vuelve a cobrar relevancia. El círculo íntimo de la víctima y del acusado podría ser citado a declarar si se confirma que existía un vínculo previo que explique la presencia de Agostina en la vivienda.

Posibles cómplices

La investigación también deberá determinar si otras personas que vivían en la casa pudieron haber advertido movimientos o situaciones relevantes. El rol del vehículo Ford Ka negro será analizado en detalle, ya que se sospecha que fue utilizado para trasladar el cuerpo.

En este marco, el fiscal Garzón insiste en que las tres incógnitas -móvil, circunstancias en la vivienda y posibles cómplices- son las claves para esclarecer el caso. Mientras tanto, los peritos trabajan en la autopsia y en los estudios complementarios que permitirán dar mayor certeza sobre el momento y la mecánica del crimen. Los rastrillajes continuarán en los próximos días, con la expectativa de hallar elementos que fortalezcan la acusación. En tanto, el expediente se encuentra en una etapa decisiva, donde cada prueba recolectada puede marcar el rumbo hacia el juicio. “El caso se investiga como homicidio agravado”, reafirmó el fiscal.