La Selección Argentina rumbo a Estados Unidos: los que viajaron, los que se suman y la agenda previa al Mundial 2026

Argentina iniciará la concentración este lunes.

Tras el anuncio de la lista definitiva, algunos integrantes de la Selección Argentina se reunieron en el predio de Ezeiza, donde se estaban llevando a cabo las concentraciones para definir a los últimos integrantes del plantel mundialista. Apenas tres días después de la convocatoria, el conjunto nacional emprendió viaje rumbo a los Estados Unidos en la noche de este sábado, cuando varios fanáticos se acercaron a despedir a los jugadores, que fueron en el micro en dirección al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

El avión partió a las 23:50 en un vuelo chárter especialmente preparado para la “Albiceleste”, que tuvo a 18 de los 26 citados en el avión. Entre estos se encuentran Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Julián Álvarez, referentes del equipo después de haber sido parte de Qatar 2022.

Además, viajan también Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y José López, quienes tendrán su debut en la Copa del Mundo con la camiseta nacional. En cuanto al cronograma, se espera que la delegación llegue a Estados Unidos en el transcurso de las próximas horas e inicie su instalación en Kansas City antes de que lleguen a sumarse el resto de los integrantes.

Y es que Dibu Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi se unirán por su cuenta al plantel para iniciar la concentración este lunes. Sin dudas, serán días claves para la recuperación de aquellos que llegan tocados al Mundial 2026, además de que Scaloni dispondrá de dos amistosos para probar alternativas antes del debut con Argelia.

El sábado 6 de junio a las 21 horas, la Selección Argentina enfrentará a Honduras en el Kyle Field de Texas y, tras eso, regresará a Kansas para seguir con los preparativos de cara al cruce con Islandia, programado para el martes 9 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama y con horario a definir. Posteriormente a eso, el plantel volverá a Kansas una vez más y comenzar a planificar el debut con los argelinos y, además, evaluar el futuro de algunos de los citados que todavía están en duda para la primera fecha.

Argentina hará base en Kansas, donde tendrá su debut con Argelia.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026