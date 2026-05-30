La revelación del Chiqui Tapia sobre el insólito festejo para Arabia Saudita en Qatar 2022: "Un expresidente"

El Chiqui Tapia reveló quién festejo el triunfo de Arabia Saudita en Qatar 2022

Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio con una sorpresiva declaración acerca de lo sucedido en el Mundial Qatar 2022. El presidente de la AFA hizo referencia al debut de la Selección Argentina ante Arabia Saudita que terminó con derrota para el equipo de Lionel Scaloni en el Estadio Lusail del país organizador. El mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino reveló que un expresidente celebró uno de los tantos del conjunto saudí y no dudó en dar detalles.

Claro que, el directivo se reservó el nombre del responsable del mencionado acto que se dio en el trascendental cruce que tuvo el combinado nacional, pero sí contó que sucedió cerca de autoridades del rival de la "Albiceleste". "Vi a un expresidente de un club argentino festejar el gol de Arabia Saudita con un Jeque árabe", esbozó Tapia en diálogo con Emiliano Coroniti y dejó una puerta abierta a un sinfín de comentarios en las redes sobre quién fue el responsable.

Quién gritó un gol de Arabia Saudita contra Argentina en el Mundial Qatar 2022: el detalle del Chiqui Tapia que encendió la polémica

Ni bien se viralizó el video de Tapia haciendo referencia a ese momento del cruce ante el seleccionado saudí, la gran mayoría de los comentarios apuntaron a Mauricio Macri. De hecho, algunos usuarios publicaron la foto del ex presidente de Boca Juniors rodeado de jeques árabes en una de las tribunas, más allá de que el mandamás de la AFA no lo mencionó. No es un detalle menor que el exmandatario argentino presidió al club de La Ribera entre 1995 y 2007 hasta la asunción de Pedro Pompilio.

Chiqui Tapia sobre los torneos argentinos, los descensos y Barracas Central

"Son difíciles. Acá no ganan siempre los mismos. En Europa sí, en Italia, en Francia ganan cinco o seis fechas antes", aseveró Tapia. Sobre los descensos agregó: "la primera vez que los suspenden son en la Superliga cuando le iban a sacar puntos a Huracán. Después le iban a sacar a San Lorenzo y hubo un tole tole. La Liga Profesional ingresa a AFA con 28 clubes y nosotros suspendimos los descensos una vez".

Mauricio Macri junto a jeques árabes en el duelo entre Argentina y Arabia Saudita en Qatar 2022

"El problema es el que consume o le cree a esos personajes que hacen futurismo y siempre pierden", sostuvo el "Chiqui" y Matías -su hijo- añadió: "Cuando decían que a Banfield lo matábamos, nos ganó en nuestra cancha, que jugábamos antes para sacar ventaja y perdimos". Con estas declaraciones hizo referencia a lo sucedido en la última fecha disputada del Torneo Apertura donde quedaron afuera de los primeros ocho de la Zona B y no clasificaron a los playoffs. Mientras tanto, el "Guapo" jugaba la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde quedó cuarto en su zona sin triunfos, con tres empates y la misma cantidad de derrotas.