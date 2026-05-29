La nueva encuesta de Equipo Mide deja datos contundentes sobre el escenario electoral argentino. Con elecciones presidenciales en el horizonte de 2027, la encuesta revela una intención de voto mayoritariamente opositora, un techo electoral claro para el presidente Javier Milei y una ciudadanía dividida respecto a los acuerdos entre fuerzas políticas.

Ante la pregunta sobre quién tiene hoy mejores ideas para resolver los problemas del país, los resultados no favorecen a ningún sector en particular. El 34% eligió al gobierno, el 29% a la oposición y el 32% señaló que ninguno. Solo el 5% no supo o no contestó.

El dato refleja un desencanto generalizado: la mayoría de los argentinos no ve en ninguno de los dos bloques una respuesta clara a la crisis.

Si hubiera elecciones hoy

Consultados sobre su voto en una eventual elección presidencial, el 49% de los encuestados afirmó que votaría a un candidato de la oposición, mientras que el 32% lo haría por el oficialismo de Milei. El 11% dijo que no iría a votar y el 8% no supo o no contestó.

A la hora de pensar qué define el voto en las próximas elecciones, la economía aparece con amplía ventaja: el 34% la señaló como el tema más importante. Le siguen el empleo con el 19%, la pobreza con el 16% y la corrupción con el 14%. Seguridad e inflación quedaron más relegados, con 7% y 6% respectivamente.

El techo de Milei para 2027

Frente a la posibilidad de que Milei busque la reelección en 2027, el 58% respondió que nunca lo votaría. El 24% dijo que seguro lo votaría y el 13% señaló que podría llegar a votarlo. Eso fija el techo electoral del presidente en el 37%.

La negativa es transversal: alcanza el 62% entre los votantes de nivel socioeconómico medio, el 41% entre quienes votaron a Patricia Bullrich en segunda vuelta de 2023, y supera el 97% entre los votantes de Sergio Massa y Myriam Bregman.

La encuesta también consultó sobre acuerdos electorales. Respecto a una posible unión de la oposición en una sola coalición para enfrentar a Milei, el 50% mostró algún nivel de acuerdo —28% muy de acuerdo y 22% algo de acuerdo— mientras que el 36% se expresó en contra.

En cambio, la idea de que sectores liberales y de centroderecha —como el PRO— se unan para apoyar al gobierno de Milei genera mayor rechazo: el 48% se manifestó muy en desacuerdo y el 7% algo en desacuerdo, frente a un 38% que lo apoyó en alguna medida.

Qué espacio y qué coalición elegirían

Ante la pregunta sobre a qué tipo de coalición estarían más dispuestos a votar en las próximas presidenciales, el 33% optó por una gran coalición en contra de Milei, el 29% prefirió que los partidos compitan por separado sin grandes coaliciones y el 26% eligió un gran espacio liberal que apoye al gobierno. El 5% votaría en blanco o no votaría.