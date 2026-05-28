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Fernando Espinoza contra el ajuste libertario: “Milei creó un nuevo calendario, ahora el mes tiene doce días para las familias argentinas"

El intendente de La Matanza anunció la apertura de nuevos Puntos de Abaratamiento en el municipio y advirtió sobre el impacto de la crisis económica en el consumo cotidiano, con familias que cada vez tienen menos capacidad de compra.

28 de mayo, 2026 | 13.07

Ante el fuerte deterioro del poder adquisitivo y el impacto de la crisis económica sobre el consumo, el Municipio de La Matanza continúa reforzando políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales a precios accesibles. Desde el Mercado de San Justo, el intendente Fernando Espinoza anunció la apertura de nuevos Puntos de Abaratamiento en el distrito y advirtió sobre una situación cada vez más crítica, marcada por compras fraccionadas y salarios que “ya no alcanzan para cubrir el mes”.

Los Mercados y Ferias de Abaratamiento de La Matanza cuentan con una amplia oferta de alimentos y artículos de primera necesidad, con precios que llegan hasta un 50% menos que en comercios tradicionales. Además, ofrecen un descuento adicional del 40% con Cuenta DNI todos los días, con el objetivo de aliviar el gasto diario de las vecinas y vecinos.

Durante una recorrida por el Punto de Abaratamiento ubicado en la localidad de San Justo, el intendente Fernando Espinoza, también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), expresó: “Venimos observando cómo avanza, de forma acelerada, la crisis económica que hoy están viviendo todas las argentinas y los argentinos en cada una de las ciudades y provincias del país”, y remarcó: “Hablando con nuestros comerciantes, nos decían lo mismo: se está cayendo la economía a pedazos”.

“La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes”, indicó Fernando Espinoza y agregó: “Esta es la triste realidad. Milei inventó un nuevo calendario: ahora el mes tiene doce días, nadie llega al día treinta”.

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La secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, acompañó la recorrida junto al Intendente y dialogó con comerciantes y vecinos. En ese marco, sostuvo: “El deterioro del salario, el aumento de las tarifas y el transporte, y el aumento del colegio hacen que la plata no alcance, que no se llegue a fin de mes, y eso repercute en la comida. La gente se está endeudando para comer. En ese contexto, este espacio es muy valioso para la gente a la que no le alcanza”.

“Esto tiene que ser un ejemplo de solidaridad: un Estado inteligente y presente que invierte para que sus vecinas y sus vecinos puedan comprar alimentos de la canasta básica a menos de la mitad de su precio”, agregó el Intendente Espinoza, y concluyó: “Lo que hoy estamos viendo se repite en toda la Argentina: la tristeza, la desesperanza y la desesperación. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para abrir muchos más mercados de abaratamiento como este, porque son una herramienta fundamental que acompaña a las familias y deberían replicarse en toda la Argentina”.

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