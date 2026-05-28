Fernando Espinoza contra el ajuste libertario: “Milei creó un nuevo calendario, ahora el mes tiene doce días para las familias argentinas"

Ante el fuerte deterioro del poder adquisitivo y el impacto de la crisis económica sobre el consumo, el Municipio de La Matanza continúa reforzando políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales a precios accesibles. Desde el Mercado de San Justo, el intendente Fernando Espinoza anunció la apertura de nuevos Puntos de Abaratamiento en el distrito y advirtió sobre una situación cada vez más crítica, marcada por compras fraccionadas y salarios que “ya no alcanzan para cubrir el mes”.

Los Mercados y Ferias de Abaratamiento de La Matanza cuentan con una amplia oferta de alimentos y artículos de primera necesidad, con precios que llegan hasta un 50% menos que en comercios tradicionales. Además, ofrecen un descuento adicional del 40% con Cuenta DNI todos los días, con el objetivo de aliviar el gasto diario de las vecinas y vecinos.

Durante una recorrida por el Punto de Abaratamiento ubicado en la localidad de San Justo, el intendente Fernando Espinoza, también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), expresó: “Venimos observando cómo avanza, de forma acelerada, la crisis económica que hoy están viviendo todas las argentinas y los argentinos en cada una de las ciudades y provincias del país”, y remarcó: “Hablando con nuestros comerciantes, nos decían lo mismo: se está cayendo la economía a pedazos”.

“La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes”, indicó Fernando Espinoza y agregó: “Esta es la triste realidad. Milei inventó un nuevo calendario: ahora el mes tiene doce días, nadie llega al día treinta”.

La secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, acompañó la recorrida junto al Intendente y dialogó con comerciantes y vecinos. En ese marco, sostuvo: “El deterioro del salario, el aumento de las tarifas y el transporte, y el aumento del colegio hacen que la plata no alcance, que no se llegue a fin de mes, y eso repercute en la comida. La gente se está endeudando para comer. En ese contexto, este espacio es muy valioso para la gente a la que no le alcanza”.

“Esto tiene que ser un ejemplo de solidaridad: un Estado inteligente y presente que invierte para que sus vecinas y sus vecinos puedan comprar alimentos de la canasta básica a menos de la mitad de su precio”, agregó el Intendente Espinoza, y concluyó: “Lo que hoy estamos viendo se repite en toda la Argentina: la tristeza, la desesperanza y la desesperación. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para abrir muchos más mercados de abaratamiento como este, porque son una herramienta fundamental que acompaña a las familias y deberían replicarse en toda la Argentina”.