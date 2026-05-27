Robertito Funes protagonizó nuevamente un fuerte cruce en la calle al aire por LN+.

Durante la cobertura en vivo de LN+ por los festejos de la Revolución de Mayo, el periodista Roberto Funes Ugarte protagonizó un momento incómodo al aire tras un fuerte cruce con un hombre que pasaba por el lugar y le gritó: “Rosca floja”.

Todo esto ocurrió mientras entrevistaba a un grupo de mujeres que asistieron a las celebraciones patrias, Robertito escuchó un comentario a sus espaldas que lo hizo enfurecer. Sin dudarlo, interrumpió la nota, se dio vuelta frente a la cámara y se dirigió directamente al provocador.

Rápidamente el periodista expresó: “Decírmelo acá si sos tan vivo”. Asimismo, el hombre no dudó en enfrentarlo y aseguró: “Viva la patria de ellos, también. Saludos al 'rosca floja'”. Sin embargo, el hecho tomó un giro inesperado cuando Robertito manifestó: “Como la de tu hija, querido, bueno, se lo tenía que decir. Un olor a alcohol tenía encima".

El origen del apodo “Rosca floja”

El origen del apodo se remonta a un fuerte enfrentamiento de tránsito que el periodista protagonizó en la vía pública, donde uno de los participantes involucrados le lanzó el icónico insulto: "Andá amigo, que tenés un hambre bárbara. Chau rosquete. Rosca floja".

El fragmento se viralizó rápidamente en las plataformas digitales y el apodo sigue vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, el conductor aparentemente lo tomó con humor y afirmó en una entrevista con Puro Show: “Decime algo que no sepa. ¿Ah me dijeron eso? No escuché. Es que me dijeron tantos que no me acuerdo. ¿No sabés lo que quiere decir? Pregúntale a... no voy a decir. Nada, lo que nos pasa a todos los argentinos todos los días cuando estás en un semáforo y te interceptan y te agreden. Si vos no me jodes, yo tranquilo. Pero si me buscás te enfrento. Punto, ya está".