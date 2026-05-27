Crisis y derrumbe del consumo: cierra una estación de servicio en Corrientes tras más de 30 años de actividad

Mientras el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, afirma que el país atraviesa “una transformación profunda” sustentada en la desregulación, la apertura económica y la confianza en la iniciativa privada, la crisis económica y el derrumbe del consumo de nafta impacta de lleno en todo el país. Tras 32 años de funcionamiento ininterrumpido, la emblemática estación de servicio de bandera Shell anunció el cierre definitivo de sus surtidores este domingo 31 de mayo.

La decisión fue confirmada por Federico Romero Bieber, dueño del establecimiento ubicado en la esquina de la avenida Armenia y Estados Unidos, quien explicó que el contexto económico y la falta de rentabilidad hicieron imposible sostener la actividad.

Romero Bieber señaló que las dificultades se profundizaron durante los últimos dos años, en medio de negociaciones por la continuidad contractual con la petrolera. “La empresa no entiende que somos socios comerciales y no sus empleados”, afirmó en declaraciones para Radio Sudamericana.

Según indicó, la situación se agravó por los aumentos constantes en los combustibles y la caída del poder adquisitivo local. “Empezaron a subir precios y no quieren entender que Corrientes es una provincia de bajos salarios”, sostuvo. Esta realidad evidencia el preocupante contexto que deben atravesar los trabajadores bajo la gestión de los hermanos Valdés.

En relación con el personal, el empresario explicó que la dotación fue disminuyendo con el paso del tiempo. La firma pasó de contar con 15 trabajadores a mantener solo siete empleados antes de definir el cierre definitivo.

Además, cuestionó el esquema comercial que rige para las estaciones de servicio. Indicó que los propietarios deben afrontar costos laborales, impuestos y mantenimiento, aunque no intervienen en los precios.

Cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo en abril

Abril fue el tercer mes consecutivo con una baja en la venta al público de combustibles en lo que va de 2026, según un informe privado. La guerra en Medio Oriente que disparó los precios al consumidor y la depresión de los ingresos populares explican esta contracción.

De acuerdo al informe realizado por Surtidores, se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos (m³), frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38% interanual. En relación con el mes anterior, la demanda también percibió una baja del 1,98%, teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y abril 30.

El reporte marcó que la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa aunque se encuentra “más moderada” y detalla que la nafta lo hace al 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 a 5,85%.

Por otro lado, indica que la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con “descensos más pronunciados”.