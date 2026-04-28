Cayó 1,1% la venta de combustibles en el primer trimestre en consumo de autos particulares

La venta de combustibles en todo el país cayó un 1,1% en los primeros tres meses del año, en comparación con el mismo período de 2025. El retroceso estuvo impulsado sobre todo por el derrumbe en el consumo de nafta de los vehículos particulares. En marzo, las ventas en las estaciones de servicio totalizaron 1.394.360 de metros cúbicos (m³) y marcaron una caída de 1,8% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se vendieron en el país 1.420.400 m³.

Los datos surgen del informe de la consultora Politikon Chaco, que hace un seguimiento mensual -con información de la Secretaría de Energía- de la evolución de las ventas de combustibles en todo el país. Teniendo en cuenta la serie, en marzo de 2024 el expendio de combustibles fue de 1,3 millones de m³, similar a los niveles de ventas de este año, pero muy inferior a los 1.584.500 m³ de combustibles que se comercializaron en marzo de 2023.

Caída del uso particular de vehículos

El expendio de naftas y gasoil, un indicador de la actividad económica del país, acompaña el descenso del consumo masivo (supermercados, autoservicios y kioscos) registrado también en enero, febrero y marzo, tal como destacó la consultora Scentia.

En este caso, Politikon Chaco destacó que es la primera vez desde febrero de 2024, al comienza del gobierno de Javier Milei, que el desempeño de las ventas de naftas es peor a la evolución del expendio del gasoil. Según destaca el informe de la consultora, esto "podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos".

Según el seguimiento que realiza el portal Surtidores sobre el precio de los combustibles en las estaciones de servicio YPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el aumento de la nafta súper en marzo fue de un 70% en comparación con el mismo mes de 2025.

En los hechos, el litro de nafta súper pasó de $ 1.173 a $ 1.999, impulsado principalmente por la disparada de los precios internacionales de la energía provocada por la guerra en Medio Oriente. El salto en el litro de nafta premium en el tercer mes del año fue de un 52% (pasó de $ 1.449 a $ 2.207).

Andar con el olor

En el tercer mes del año, las ventas de naftas (premium y común) sumaron 802.646 m³ y tuvieron una caída de 2,4% en comparación interanual, cuando se vendieron 822.100 m³.

Lo mismo ocurrió con el gasoil, el combustible que más se consume en el país -sobre todo porque abastece a sectores como el transporte, la logística y el agro-, que cayó en marzo un 1,1% interanual, al pasar de un expendio de 598.300 m³ el año pasado a 591.714 m³ en el tercer mes de 2026.

Solo en siete provincias se registraron aumentos del consumo de combustibles. La que más aumentó fue La Pampa con una suba de 2,8% y San Juan con 2,5%. Por el contrario, el resto de las 17 provincias restantes tuvieron caídas de las ventas de combustibles, con fuertes derrumbes de -18,3% en Tucumán, -13% en La Rioja, -12% en Salta y -11,5% en Corrientes.