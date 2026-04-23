Trump advirtió que los precios de la nafta en Estados Unidos "subirán por un tiempo"

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que los estadounidenses deberán anticiparse "por un tiempo" a pagar precios más altos en el combustible. Si bien el republicano lo afirmó para "un corto plazo", fuentes oficiales norteamericanas sostienen que ese período podría sostenerse hasta las elecciones de medio término fechadas para noviembre. Trump intentó restarle importancia a la situación al enfatizar en la presunta brevedad de la medida, aunque no quiso hablar de plazos posibles.

Tras la ofensiva conjunta con Israel en contra de Irán del 28 de febrero, Estados Unidos está en guerra con la República Islámica. Las autoridades iraníes no solamente respondieron con una contraofensiva rápida sobre las bases militares norteamericanas e israelíes en Medio Oriente, sino también con el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta comercial más importante del mundo por donde viaja el 20% del petróleo del mundo y que desemboca en el golfo Pérsico, donde Irán tiene sus costas. A partir de esta decisión el precio del combustible en todo el mundo aumentó un 16%, incluso en Estados Unidos, lo que tiene en vilo a la administración Trump.

El magnate republicano se refirió a esta situación este mismo jueves, donde advirtió que los precios podrían estar "más altos que en los últimos meses" durante "un tiempo corto". Funcionarios cercanos a su entorno aseguraron en los últimos días que ese tiempo podría extenderse hasta las elecciones de noviembre, e incluso mantenerse "por arriba de los tres dólares hasta al menos 2027", en palabras del secretario de Energía norteamericano Chris Wright en una entrevista reciente. Trump lo desmintió al asegurar que es una afirmación "errónea", aunque no respondió por cuánto tiempo podría extenderse ese presunto tiempo breve.

La imagen de Trump cae al 30% y le crecen las críticas por la gestión de la economía

Tres consultoras estadounidenses revelaron en los últimos días que la popularidad del magnate republicano está cayéndose en picada. Aunque está marcado principalmente por el conflicto con Irán y por la represión de principios de año del ICE, su policía migratoria, las consultas muestran que el mandatario enfrenta una creciente preocupación interna en torno a la economía y la inflación.

Las encuestadoras Reuters-Ipsos y Strength in Numbers-Verasight situaron la aprobación de Trump en el 36% y en el 35% respectivamente, mientras que en paralelo una encuesta de NBC News publicada el fin de semana marcó un 37% de respaldo al republicano, el número más bajo registrado por ese sondeo.

Uno de los factores clave detrás de este desgaste es la economía. La gran mayoría de los consultados coinciden en que la percepción sobre su gestión económica cayó a mínimos históricos, como lo demostró el sondeo de CNN, que indicó que su aprobación descendió al 31%, mientras que estudios de CBS News, NBC y otras consultoras reflejan una tendencia parecida.