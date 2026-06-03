Ignacio Ortelli reveló que importante figura del Gobierno esta enojada con Bullrich: "Es"

Ignacio Ortelli reveló que importante figura del Gobierno esta enojada con Bullrich.

Las tensiones internas en el oficialismo volvieron a quedar expuestas luego de que el periodista Ignacio Ortelli revelara detalles de un conflicto que involucra a Patricia Bullrich, Javier Milei y Karina Milei. Según sostuvo en Radio Rivadavia, la secretaria general de la Presidencia sería la principal figura del Gobierno molesta con la senadora tras la controversia generada por los pliegos judiciales.

En medio de las versiones sobre diferencias dentro de La Libertad Avanza, Ortelli aseguró que la principal afectada por el episodio no es la relación entre el Presidente y Bullrich, sino el vínculo entre la ex ministra de Seguridad y la hermana del mandatario. "Acá la enojada con Patricia Bullrich es Karina Milei", afirmó el periodista.

Según explicó, Javier Milei sí le manifestó personalmente a Bullrich su descontento por lo ocurrido. "¿Al Presidente no le gustó lo que hizo con el pliego? Sí. ¿El Presidente se lo dijo en la cara a Bullrich? Sí", señaló.

De acuerdo con el relato de Ortelli, la senadora reconoció ante el Presidente que existieron errores en el manejo de la situación y planteó que determinadas decisiones deberían haber sido previamente conversadas con él. "Le transmitió: 'Presidente, de cada jueza y cada juez le tendrían que haber dicho'", sostuvo el periodista.

Ignacio Ortelli reveló que importante figura del Gobierno esta enojada con Bullrich.

La relación dañada con Karina Milei

Ortelli insistió en que el foco del conflicto está puesto en otro lado. "Ahora, no está enojado Milei con Bullrich. Bullrich no está enojada con Milei", remarcó. Para el periodista, la dirigente que quedó en el centro de la tensión es Karina Milei. Incluso fue más allá al describir el escenario interno que atraviesa el oficialismo: "Karina Milei es la que está en el medio y es la que está perjudicando la relación".