La Joven Guarrior presenta "Parte del Problema": el refugio colectivo frente al ombliguismo

La Joven Guarrior

Con más de 15 años de trayectoria y un recorrido de más de 500 funciones que incluye hitos como Teatro x la Identidad en el C Complejo Art Media durante 2025, el colectivo artístico La Joven Guarrior consolida su singular propuesta de orquesta teatral. Integrada por 13 músicos-actores que alternan instrumentos, voces y roles, la banda desdibuja los límites entre el recital y la obra escénica. Ahora, el grupo se prepara para la primera gran presentación en vivo de su quinto disco de estudio, Parte del Problema (2026), en el ND Teatro el próximo domingo 7 de junio.

En diálogo exclusivo con El Destape, Juan Isola, integrante de la agrupación, analizó este lanzamiento y el proceso creativo de una banda tan numerosa. "Cada disco tiene su forma y su manera de hacerse. Este disco tuvo algo muy especial que fueron 10 días seguidos en ION", relató Isola, quien describió la grabación de manera independiente como "un viaje de egresados, unas vacaciones adentro del centro de Buenos Aires". El músico destacó que, si bien mantienen los códigos familiares que originaron el ritual de la banda en sus inicios, lograron un proceso mucho más profesionalizado donde los miedos quedaron contenidos.

El álbum, sucesor de trabajos históricos como Semana Santa (2008) y A lo lejos sonaban disparos (2017), profundiza un universo poético que oscila entre la introspección y la mirada crítica sobre el presente. Mientras tracks como Madriguera exploran un refugio interno, Ejército de streamers ironiza sobre la virtualidad masiva. El disco se mueve en esa tensión de habitar el conflicto y transformarlo en materia expresiva.

A nivel humano y organizativo, la autogestión de un colectivo de 14 personas presenta desafíos diarios en la coordinación de ensayos y dinámicas económicas, especialmente tras atravesar momentos duros como la pérdida de su trompetista, Alfredo Gadyi. Sin embargo, frente al contexto político, económico y social actual, Isola reivindica la construcción grupal: "Nosotros lo vemos como un refugio. Un refugio donde podemos expresar nuestras ideas, nuestro malestar o lo que sintamos con respecto a la situación de la realidad".

En esa línea, el músico cuestionó el individualismo imperante y remarcó el valor político de la cultura. "Los espacios de encuentro cultural están en contra de lo que está sucediendo ahora, ya por ser eso, en contra del individualismo, en contra de ese ombliguismo", afirmó, vinculándolo directamente con el concepto gráfico del álbum, cuya portada exhibe un ombligo. Para Isola, la apuesta escénica que llevarán al ND Teatro —coordinada por el grupo de trabajo performático "Oficina de Hechos"— busca justamente debatir cómo el funcionamiento colectivo resulta superador frente a la lógica del mercado.

La Joven Guarrior presenta Parte del Problema en ND Teatro: cómo conseguir entradas

La orquesta teatral presentará su quinto disco el próximo domingo 7 de junio en ND Teatro (Paraguay 918, CABA) y todavía quedan entradas disponibles. Las mismas pueden conseguirse a través de PlateaNet, en el siguiente link.