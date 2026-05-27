¿Quiénes y cómo sacar turno para usar la pista de aprendizaje de la Ciudad?

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) cuenta con una pista de aprendizaje pensada para quienes necesitan practicar manejo antes de rendir el examen de conducir. El espacio funciona en un circuito cerrado y seguro, con sectores para autos y motos, y permite entrenar maniobras similares a las que se toman en la evaluación práctica.

La pista está ubicada sobre la avenida Coronel Roca, en la zona sur, y solo se puede ingresar con turno previo gestionado de manera online.

¿Quiénes pueden utilizar la pista de aprendizaje de la Ciudad?

El uso está habilitado exclusivamente para vecinos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Al ingresar, se solicita el DNI para acreditar residencia en CABA.

Además, quienes practiquen deben asistir acompañados por un instructor o conductora acompañante que tenga licencia vigente y que no posea la condición de “principiante”. También se exige presentar la cédula del vehículo y el comprobante de seguro obligatorio.

En el caso de los aprendices, el Gobierno porteño indica que deben encontrarse como mínimo a seis meses de cumplir la edad requerida para tramitar la licencia correspondiente.

¿Cómo sacar turno y cuáles son las condiciones para usar la pista de aprendizaje de la Ciudad?

Cada turno tiene una duración de 45 minutos y la agenda se habilita con hasta 15 días de anticipación. El predio funciona todos los días y continúa abierto incluso en caso de lluvia, aunque la asistencia queda a criterio de cada usuario.

Actualmente, el valor del turno para vehículos particulares es de $1540 tanto para autos como para motos.

Entre las reglas de seguridad, solo pueden ingresar el aprendiz y el acompañante. También está prohibido descender del vehículo dentro del circuito, salvo para realizar el cambio de conductor al entrar o salir del predio.

El perímetro cuenta con distintas postas de práctica y un recorrido diseñado para entrenar estacionamiento, frenado, giros y otras maniobras que luego se evalúan en el examen práctico para obtener la licencia de conducir.

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