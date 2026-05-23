Cómo tramitar la exención del pago de peajes para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención del pago de peajes en autopistas y rutas adheridas de Argentina mediante un trámite gratuito y online que se realiza a través de la aplicación oficial de Mi Argentina.

El beneficio, vinculado al sistema TelePASE, permite circular sin cargo en corredores nacionales, accesos a la Ciudad de Buenos Aires y otras redes viales provinciales.

La medida alcanza a usuarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Puede ser gestionada por padres, tutores o curadores en caso de menores de edad o personas incapaces de ejercer por sí mismas el trámite.

¿Qué requisitos hay que cumplir para obtener la exención del pago de peajes para personas con discapacidad?

Para acceder a la exención del pago de peajes, el usuario debe contar con identidad validada en la app Mi Argentina, tener el CUD vigente y poseer el Símbolo Internacional de Acceso asociado al dominio del vehículo.

Además, el automóvil debe estar correctamente vinculado al beneficiario dentro del sistema. En caso de que ya tenga un dispositivo TelePASE activo, la exención se aplica automáticamente una vez aprobada la solicitud.

El beneficio rige en la Red Vial Nacional concesionada, los accesos Norte, Oeste y Riccheri, además de corredores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Exención del pago de peajes | Paso a paso: ¿cómo hacer el trámite en Mi Argentina?

El trámite se realiza de forma digital desde la aplicación Mi Argentina. El procedimiento comienza ingresando con usuario y contraseña en la sección “Mis Trámites”. Allí se debe seleccionar la opción “Solicitá tu pase libre”.

Luego, el sistema solicitará verificar el dominio del vehículo y confirmar los datos personales. Si el usuario todavía no posee TelePASE, deberá completar la información del automóvil y tendrá hasta 90 días para retirar e instalar el dispositivo en un Centro de Atención al Usuario habilitado.

Desde noviembre de 2023, la exención solo aplica para quienes hayan realizado el trámite digital y tengan el TelePASE asociado correctamente. Para iniciar la gestión y conocer los centros habilitados, se puede ingresar a Mi Argentina o consultar la información oficial en Argentina.gob.ar.