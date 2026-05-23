Expediente 1492. La última confesión de Colón: la obra que pone al público a decidir el destino del conquistador.

Los sábados por la noche, el CC de la cooperación, ubicado en plena calle Corrientes, es el escenario de un juicio a Cristobal Colón. Santiago Ferrigno y Mariano Cossa fueron los encargados de construir Expediente 1492. La última confesión de Colón a partir de fragmentos de El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, libro basado en el intento de canonización a Colón que el Vaticano impulsó a fines del siglo XIX.

Con la actuación de Sandra Antman, Norberto Gonzalo y Alfredo Noberasco, la obra presenta a un atemorizado Cristóbal Colón, que ante la cercanía del fin del mundo teme por su entrada al infierno. Para impedirlo, el colonizador intentará ser canonizado, sin embargo, esto no será tarea sencilla y deberá de enfrentarse a un juicio cargado de pruebas en su contra y una defensa que a pesar de sus mayores esfuerzos no podrá tapar el sol con el dedo.

"Expediente 1492. La última confesión de Colón" se puede ver los sábados 21 hs en CC de la cooperación.

Expediente 1492 propone, además, un juego con el público, el cual es invitado a formar parte del juicio. Será este quien deberá emitir su voto y definir junto a un monje, director de la Lipsanoteca del Vaticano, cuál será el futuro del alma del colonizador de América: el Cielo o el Infierno. Entre chistes y recuerdos de navío, la obra demostrará que no siempre es tan fácil "salirse con la suya", a pesar del poder en juego. O tal vez sí.

Dónde ver "Expediente 1492. La última confesión de Colón" y cómo comprar las entradas

Expediente 1492. La última confesión de Colón se puede ver los sábados 21 hs en el CC de la Cooperación (Avenida Corrientes 1543, CABA). Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro, por un valor de $20.000.

Sinopsis: Cuenta la historia de un intento de canonización que el Vaticano impulsó, a fines del siglo XIX, de la figura del Almirante Cristóbal Colón. A partir de la novela que Alejo Carpentier crea tomando este hecho (entre otros) hemos propuesto una ficción en la que dicha postulación es llevada a cabo como un juicio oral, tomando al público como jurado, que incluso deberá votar al final de la obra, aprobando o desaprobando la propuesta. Finalmente, después que el público emita su voto, todo quedara en manos de un Monje, director de la Lipsanoteca del Vaticano, que será quien cuente los sufragios y determine el futuro del alma del Almirante, según designios que sólo él conoce.