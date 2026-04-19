Gustavo Garzón brilla en una obra sobre el amor tardío y el paso del tiempo.

Una mesa con sillas, un par de libros y la compañía en escena de Victoria Baldomir, le bastan a Gustavo Garzón para emocionar al público y hacerlo poner de pie. Un hombre solo es demasiado para un hombre solo es conmovedora a la vez que te envuelve en un abrazo de preguntas que no busca contestar.

Joaquín, un profesor de Letras jubilado, a sus 70 años encuentra el amor por primera vez, entre palabras frustradas que no hallan lugar en el papel, mensajes de texto por WhatsApp, sesiones de terapia y la pollera de una joven mujer que supo ser su alumna y hoy es quien le enseña.

"Un hombre solo es demasiado para un hombre solo" está los domingos por la tarde en Nun Teatro Bar.

Un hombre solo... no es en un biodrama como tal, pero explora los límites entre la ficción y lo real, en un camino que por momentos desdibuja la línea que separa a Garzón de su personaje, así como al espectador de su rol contemplativo, quien es más de una vez interpelado por el actor. Es en esta incisión que por momentos pareciera coserse a sí misma que surge el siguiente interrogante: ¿Cómo se construye el no recuerdo, el olvido, de lo vivido que no se corresponde?

Se podría hablar de flaquezas, pero sería ir en contra de la premisa que desde un inicio la obra plantea, que es el estar presente. Así como nadie se baña dos veces en el mismo río, el hombre solo que está parado en la caja negra, absorto por el amor, la novedad, pero igualmente conflictuado, abre su diario íntimo cada función, los domingos por la tarde, y escucha que le indican: "Podrías no ser vos, y ahí arrancás a ficcionalizar". Un hombre solo... es simplemente emocionante.

Cómo comprar las entradas para "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo"

Las entradas para Un hombre solo es demasiado para un hombre solo se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los domingos 19 hs hasta el 26 de abril y 20hs del 3 de mayo al 28 de junio, en Nün Teatro Bar, ubicado en Juan Ramirez de Velasco 419, y los tickets tienen un valor de $20.000 para jubilados y $25.000 entrada general.

Sinopsis: "Joaquín tiene 70 años, está jubilado y atraviesa una crisis profunda: le sobra tiempo, le falta inspiración y no puede escribir.

En un taller literario conoce a Laura que despierta en él algo inesperado: el amor, por primera vez. Entre sesiones de terapia, textos íntimos y mensajes que se vuelven imprescindibles, Joaquín se enfrenta a una decisión radical: permanecer en la comodidad de una vida conocida o arriesgarlo todo por una pasión tardía que lo obliga a reinventarse. Una obra íntima, sensible y actual sobre la soledad, el amor y el vértigo de empezar de nuevo aún cuando parece ser tarde".