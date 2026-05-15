Caso Adorni: Tabar se presentó de forma espontánea en Comodoro Py y aportó más pruebas

Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni, se presentó en Comodoro Py de manera espontánea y aportó chats y otros documentos relacionados a las obras que realizó en la propiedad que el jefe de Gabinete remodeló el el country Indio Cuá, por las cuales gastó 245.000 dólares.

Fuentes con acceso al caso informaron a El Destape que Tabar se presentó espontáneamente en la fiscalía de Gerardo Pollicita. "Aportó remitos, facturas y capturas de chats con proveedores que justifican cada una de las obras realizadas en la casa (de Adorni)", describieron. Según supo este medio, se labró un acta en la que se detalló cada uno de los elementos aportados y, tras la firma, Tabar se retiró.

La Justicia investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en inconsistencias entre su patrimonio y sus ingresos declarados. A la fecha, la Justicia Federal investiga movimientos financieros, bienes y deudas por un monto total estimado en al menos 800.000 dólares.

El miercoles, en declaraciones a TN, Tabar había adelantado que se iba a presentar ante la justicia para dar el detalle completo de los gastos vinculados a la refacción realizada en la vivienda de Adorni. “Es difícil sacar un precio de algo si no se sabe con qué materiales se trabajó. Hoy el costo de los materiales es muy alto”, afirmó.

Respecto de la modalidad de pago, Tabar reconoció que los trabajos fueron abonados en dólares, aunque negó irregularidades. “No era una obra donde llegaban bolsos o cajas de zapatos llenas de dólares”, sostuvo. Según explicó, la utilización de moneda estadounidense respondió al contexto económico de hace dos años y a la necesidad de preservar el valor de los presupuestos frente a la inflación.

El empresario también buscó bajar el tono de la controversia alrededor de su vínculo con el exvocero presidencial. Contó que conoció a Adorni hace menos de dos años dentro del country donde se encuentra la propiedad y describió la relación como “muy buena”, tanto con el funcionario como con su esposa. “No éramos amigos, pero sí teníamos una relación de cliente bárbara y rozando la amistad”, afirmó.

En ese sentido, reveló que realizar su declaración judicial fue una situación “triste” y “muy fea”, ya que consideraba a Adorni una persona cercana. “Sabía que lo que uno estaba diciendo iba a empañar la situación del trabajo de la persona que uno quiere”, expresó. Incluso, aseguró que espera recomponer el vínculo y se solidarizó públicamente con el exportavoz presidencial y su familia: “Lo adoro y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema”.